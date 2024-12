Dow Jones Industrial Average® - Dekadenzyklus: „5er- Jahr“ als bester Teilabschnitt

Schließlich verläuft der saisonale Chart nahezu ohne jeden Rückschlag in idealtypischer Weise von links unten nach rechts oben. Isoliert betrachtet können sich Anlegerinnen und Anleger gemessen an diesem Verlaufsmuster im Jahr 2025 kaum größere Phasen der Abstinenz erlauben, denn diese dürften regelmäßig zu Performanceeinbußen führen. Im Rahmen des Dekadenzyklus markiert die „Mitte des Jahrzehnts“ per Saldo sogar den besten Teilabschnitt. Dazu passt die Trefferquote, welche mit 83 % bzw. mit Kursgewinnen in 10 von 12 Jahren absolut überzeugend ausfällt. Ein Gegengewicht zur herausragenden historischen Wertentwicklung des „5er-Jahres“ – zumindest in Teilen – stellt der US-Präsidentschaftszyklus dar. Wenn Investorinnen und Investoren das durchschnittliche Ablaufmuster des Dow Jones® in allen US-Nachwahljahren seit 1897 heranziehen, dann kommt der Jahresauftakt einem volatilen Nullsummenspiel gleich. Gerade zu Jahresbeginn scheinen die US-Standardwerte die starke Wertentwicklung des Wahljahres im Allgemeinen bzw. des Jahres 2024 im Speziellen verdauen zu müssen. Erst im Verlauf des 1. Quartals sollte sich eine zyklische Kaufgelegenheit ergeben (siehe Chart).





Zum gesamten Jahresausblick für Aktien Teil 2





Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

