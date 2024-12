Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran

Meyer Burger hat eine neue besicherte Brückenfinanzierung mit bestimmten bestehenden Anleihegläubigern in einer Höhe von bis zu USD 39.48 Millionen abgeschlossen.

Die Brückenfinanzierung bietet eine stabile Plattform, welche die starke Unterstützung durch bestimmte bestehende Anleihegläubiger von Meyer Burger widerspiegelt und der Gesellschaft vorübergehend Liquidität zur Verfügung stellt, um eine Vereinbarung für eine nachhaltige Restrukturierungslösung abzuschliessen.

Meyer Burger befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit DESRI über eine neue Abnahmeregelung zu gegenüber dem ursprünglichen Rahmenliefervertrag aktualisierten Bedingungen. Meyer Burger strebt eine endgültige Vereinbarung über die überarbeitete Abnahmeregelung bis Monatsende an.

Meyer Burger Technology AG (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Meyer Burger") gibt heute den Abschluss einer neuen besicherten Brückenfinanzierungsfazilität (die "Fazilität") bekannt. Diese wird die voraussichtlich ausreichende Liquidität bereitstellen, damit Meyer Burger gemeinsam mit einer Ad-Hoc-Gruppe aus bestehenden Anleihegläubigern und DESRI endgültige Vereinbarungen treffen kann. Ziel ist es, eine nachhaltige Restrukturierungslösung zu erreichen und die finanzielle Lage von Meyer Burger langfristig zu stabilisieren. Eine endgültige Vereinbarung wird im Laufe des Dezembers angestrebt.

"Mit diesem ersten und massgeblichen Finanzierungsschritt stabilisieren wir das Unternehmen, um den Hochlauf unserer Produktionslinien auf die volle nominale Jahreskapazität von 1.4 Gigawatt abzuschliessen und ein vollständig finanziertes Geschäftsmodell umzusetzen," sagt Franz Richter, Executive Chairman von Meyer Burger.

Konditionen der Fazilität

Die Fazilität beläuft sich auf USD 39.48 Millionen, aufgeteilt in mehrere Tranchen, welche bei Erreichen bestimmter Meilensteine abgerufen werden können. Die unter der Fazilität aufgenommenen Mittel geben dem Unternehmen, soweit sie vollständig ausbezahlt werden können, die nötige Liquidität, um das Geschäft zu finanzieren. Währenddessen verhandelt das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zwischen DESRI, bestimmten bestehenden Anleihegläubigern und anderen relevanten Parteien, um eine nachhaltige Finanz- und Kapitalstruktur zu schaffen. Die Fazilität läuft spätestens am 17. Januar 2025 aus. Die erste Tranche in Höhe von USD 19.7 Millionen wird voraussichtlich sofort abgerufen.

Die Verfügbarkeit der verbleibenden Tranchen ist abhängig von zusätzlichen Meilensteinen. Für die Fazilität werden bestimmte Gebühren einschliesslich einer Ausstiegsgebühr zahlbar; ausserdem unterliegt sie bestimmten anderen Bedingungen und Verpflichtungen. Die Kreditgeber unter der Fazilität bestehen aus bestimmten Fonds, die, nebst anderen, von Highbridge Capital Management, LMR Partners, System 2 Capital LLP, Walleye Capital LLC und Whitebox Advisors LLC verwaltet werden und bestehende Anleihegläubiger von Meyer Burger sind.

Stand bezüglich DESRI

Wie bereits am 15. November 2024 angekündigt, hat Meyer Burger ein Schreiben von DESRI erhalten, welches angab, den gemeinsamen Rahmenvertrag fristlos zu kündigen. Seither befindet sich Meyer Burger, unterstützt durch eine Ad-Hoc-Gruppe von Anleihensgläubigern, mit DESRI in konstruktiven Gesprächen bezüglich der Bedingungen einer neuen Vereinbarung. Eine aktualisierte Vereinbarung wird, soweit ausgeführt, voraussichtlich die veränderte finanzielle und betriebliche Lage von Meyer Burger berücksichtigen und soll im Laufe des Dezembers abgeschlossen werden. Der Abruf zusätzlicher Mittel aus der Fazilität setzt eine erfolgreiche Vereinbarung mit DESRI voraus.

Franz Richter sagt: "Wir sind bestrebt, unsere Beziehung zu DESRI zu stärken, welche, soweit erfolgreich, die Qualität unserer Technologie unterstreicht und unser Zukunftspotenzial auf dem U.S.-Markt hervorhebt. Wir freuen uns darauf, unsere Produktionslinien in Goodyear vollständig hochzufahren und unsere Hochleistungsmodule an das Solarkraftwerkssegment zu liefern."

Ernennung eines Restrukturierungsberaters

Meyer Burger hat Alvarez & Marsal als Restrukturierungsberater ernannt, um den Fokus des Unternehmens auf die andauernde operative Transformation und Effizienzverbesserungen im Geschäft zu verstärken.

