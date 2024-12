OFFIZIELLE KORREKTUR: Tarifkonflikt bei kleineren Bahnen und Busbetrieben zuende

(Im dritten Satz wurde berichtigt: 120 Euro zum 1. Mai 2025. Die Gewerkschaft hat ihre Angaben korrigiert.)

FULDA (dpa-AFX) - Nach mehreren Warnstreiks bei kleineren Bus- und Bahnbetrieben ist der Konflikt rund um den bundesweiten Eisenbahntarifvertrag (ETV) beigelegt. Die rund 5500 Beschäftigten erhalten bei einer Laufzeit von 23 Monaten bis zu 7,7 Prozent mehr Geld, wie die Gewerkschaft Verdi nach Verhandlungen in Fulda mitteilte.

Die Lohnerhöhungen sollen in zwei Stufen mit einem Pauschalbetrag von 120 Euro am 1. Mai 2025 und einer prozentualen Erhöhung um 2,8 Prozent am 1. November 2025 erfolgen. Zudem gibt es noch vor Weihnachten eine Inflationsausgleichsprämie von 1300 Euro. Die Laufzeit endet am 31. August 2026. Der Tarifvertrag gilt bei 21 öffentlichen Verkehrsunternehmen. Warnstreiks hat es unter anderem in Hannover, im Ruhrgebiet, in Westfalen und in Plön gegeben./ceb/DP/ngu