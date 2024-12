Tsunami-Warnung nach Erdbeben in Kalifornien aufgehoben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Ein Erdbeben der Stärke 7 hat am Donnerstag Behörden im US-Bundesstaat Kalifornien in Alarmzustand versetzt.

Sie gaben zunächst eine Tsunami-Warnung für weite Teile der Küsten Kaliforniens und Oregons heraus, die später in weiten Teilen wieder aufgehoben wurde. In Berkeley an der Bucht von San Francisco hatte die Polizei zwischenzeitlich die Räumung von Teilen der Stadt angeordnet. Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Das Zentrum des Bebens lag etwa 63 Kilometer westlich der Stadt Ferndale unter dem Meeresspiegel. Die Gegend sei nur dünn besiedelt, teilte die Geologische Behörde mit.

