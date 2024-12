3 fette Dividenden mit mindestens 5 % Dividendenrendite für das Jahr 2025

Das Börsenjahr 2024 widmet sich langsam aber sicher dem Ende entgegen und damit endet auch die letzte Dividendensaison des Jahres.

Einkommensinvestoren, die auf der Suche nach Aktien sind, die ihnen im kommenden Jahr 2025 attraktive Dividenden bieten, sollte diese drei beliebten Titel dabei nicht ignorieren.

Allianz

Die Allianz (WKN: 840400) gilt insbesondere in Deutschland als einer der attraktivsten Dividendentitel. Dabei hat sich der Versicherungskonzern diesen Titel durchaus verdient. So zahlt die Allianz immerhin seit 25 Jahren kontinuierlich eine Dividende.

Auch beim Thema Dividendenerhöhungen kann das Unternehmen dabei durchaus glänzen. So hat die Allianz in den letzten 10 Jahren die Dividende durchschnittlich um 10,04 % pro Jahr gesteigert. Allein im letzten Jahr wurde die Dividende dabei um 21,05 % auf 13,80 Euro pro Anteilsschein angehoben.

Für das aktuelle Geschäftsjahr rechnen Analysten damit, dass die Dividende des Unternehmens auf 14,93 Euro pro Aktie angehoben wird. Gegenüber der zuletzt im Mai 2024 ausgezahlten Dividende wäre dies eine Steigerung von 8,20 %. Bei einem aktuellen Kurs von 292,20 Euro (Stand 02.12.2024) entspreche dies einer Dividendenrendite von 5,11 %.

Dabei können Investoren davon ausgehen auch nach dem Jahr 2025 saftige Dividendenzahlungen von der Allianz zu kassieren. Schließlich hat das Unternehmen erst in diesem Jahr kommuniziert, dass die Ausschüttungen von 50 % auf 60 % des um Sondereffekte bereinigten Jahresüberschusses erhöht werden. Dabei plant der größte Versicherer Deutschlands den Wert der Dividende pro Aktie mindestens auf Vorjahresniveau zu halten.

Auch bewertungstechnisch wirkt die Allianz-Aktie nicht sonderlich teuer. So notiert das Wertpapier des Unternehmens gegenwärtig zu einem 2024er-KGV von 12.

Pfizer

Wem die etwas mehr als 5 % Dividendenrendite der Allianz nicht genügen, sollte ein Blick auf die Aktie von Pfizer (WKN: 852009) werfen. So lockt das Unternehmen mit Hauptsitz in New York Investoren momentan mit einer Dividendenrendite von satten 6,52 %.

Diese kommt zustande durch die erwartete Dividende von 1,683 US-Dollar pro Anteilsschein bei einem gegenwärtigen Kurs von 25,83 US-Dollar. Im Gegensatz zur Allianz zahlt Pfizer seine Dividende dabei vierteljährlich aus. Die Auszahlungen erfolgen hierbei im März, Juni, September und Dezember.

Pfizer verfügt ebenfalls über eine beeindruckende Dividendenhistorie. So zahlt der Pharma-Konzern seinen Anteilseignern seit mittlerweile 35 Jahren kontinuierlich eine Dividende. Diese wurde dabei in den letzten 14 Jahren jedes Jahr angehoben. In den letzten 10 Jahren betrug das durchschnittliche Dividendenwachstum immerhin 5,48 % pro Jahr.

Nachdem im Geschäftsjahr 2023 noch 106,29 % des operativen Cash Flows für Dividendenzahlungen verwendet wurden, hat sich dieser Wert auf Basis der letzten zwölf Monatszahlen bereits auf 83,88 % verringert. Dabei wird erwartet, dass trotz Dividendensteigerung dieser Wert im Geschäftsjahr 2025 auf unter 50 % fallen wird.

Obwohl Pfizer ein starkes Jahr 2024 vorweisen kann und der Umsatz und Gewinn auch im kommenden Jahr 2025 ansteigen sollen, notiert die Aktie des Unternehmens gegenwärtig zu einem attraktiven 2024er-KGV von lediglich 9.

Realty Income

Während die Allianz seine Dividende einmal im Jahr ausschüttet und Pfizer vierteljährliche Ausschüttungen vornimmt, erhalten Investoren von Realty Income (WKN: 899744) sogar monatliche Dividendenzahlungen.

Analysten erwarten für das kommende Geschäftsjahr dabei, dass sich die monatlichen Dividendenausschüttungen im Jahr 2025 auf insgesamt 3,236 US-Dollar pro Anteilsschein aufsummieren werden. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 56,73 US-Dollar bietet Realty Income interessierten Investoren damit gegenwärtig eine attraktive Dividendenrendite von 5,70 %.

Der Real Estate Investment Trust (REIT) zahlt dabei seit 1994 eine Dividende und hat in diesem Zeitraum die jährliche Gesamtdividende jedes einzelne Jahr angehoben.

Realty Income ist bei vielen Einkommensinvestoren vor allem wegen seiner Stabilität beliebt. Schließlich sind REITs gesetzlich verpflichtet mindestens 90 % des zu versteuernden Gewinns an die Anteilseigner auszuschütten. Darüber hinaus ist Realty Income unglaublich divers aufgestellt. So verfügt man hier schließlich über 15.450 Gebäude verteilt auf 8 Länder, die an 1.552 Mieter aus 90 verschiedenen Branchen vermietet werden. Dabei sind fast 99 % aller Gebäude vermietet.

Mit einem gegenwärtigen 2024er-Kurs-FFO (Funds From Operations) -Verhältnis von 14 wirkt die Aktie des Immobilieninvestmentfonds bewertungstechnisch auch nicht sonderlich teuer.

Der Artikel 3 fette Dividenden mit mindestens 5 % Dividendenrendite für das Jahr 2025 ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz und von Realty Income.

Aktienwelt360 2024