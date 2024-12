Bericht: "Milka"-Macher Mondelez an "KitKat"-Mutter Hershey interessiert

Bangalore/New York (Reuters) - In der Süßwaren-Branche könnte es zu einer weiteren milliardenschwere Fusion kommen. Der US-Konzern Mondelez lote einen Kauf des Rivalen Hershey aus, schrieb die Agentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Insider. Keines der beiden Unternehmen war zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.

Hershey-Aktien stiegen an der Wall Street um bis zu 19 Prozent, so stark wie zuletzt vor achteinhalb Jahren. Damit wurde der "KitKat"-Anbieter an der Börse mit rund 40 Milliarden Dollar bewertet. Der Hersteller von "Milka"-Schokolade, dessen Marktkapitalisierung etwa doppelt so hoch ist, verbuchte dagegen ein Kursminus von vier Prozent.

Mondelez hatte 2016 schon einmal versucht, Hershey für damals 23 Milliarden Dollar zu schlucken. Die Branche leidet unter steigenden Kosten und einer schwächelnden Nachfrage der Verbraucher. Dadurch steigt der Konsolidierungsdruck. Im Sommer hatte der "Snickers"-Hersteller Mars den Kauf des "Pringles"-Produzenten Kellanova für 36 Milliarden Dollar angekündigt.

(Bericht von Aishwarya Venugopal, Anuja Bharat Mistry und Jessica DiNapoli; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)