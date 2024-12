Allianz Aktie – Nur begrenztes Kurspotenzial

Nach unserem „Wohin fließt das Geld“-Ansatz verfügt die Allianz-Aktie nur noch über ein begrenztes Kurspotenzial. Fundamental, saisonal und charttechnisch ist die Luft erst einmal raus.

Analysten nicht mehr so optimistisch

Aus fundamentaler Sicht ist das Kurspotenzial doch eher übersichtlich. Oder anders formuliert, die Analysten sind nicht mehr so optimistisch für die Allianz-Aktie. An der Dividendenpolitik dürfte es nicht liegen. Der Münchener Versicherungsriese wird weiterhin 60% des Jahresüberschusses an die Aktionäre auszahlen und in den Jahren 2025 bis 2027 zusätzlich 15% des Gewinns ausschütten. Nichtsdestotrotz wird der DAX-Titel im Augenblick nur noch von fünf Analysten zum Kauf empfohlen. Demgegenüber stehen vier Halten-Einschätzungen. Mit 310,88 EUR liegt der derzeitige Aktienkurs nur rund 4% unter dem durchschnittlichen Kursziel. Viel Luft nach oben ist somit nicht mehr.