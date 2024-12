dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rückschlag weitet sich etwas aus

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITERER RÜCKSETZER - Nach der Rekordrally des Dax gehen die Gewinnmitnahmen am Dienstag wohl zunächst etwas weiter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 20.287 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax gleich zum Start mit 20.461 Punkten noch einmal eine Bestmarke erreicht, war dann aber nach gut 22 Prozent Jahresplus abgedreht. In China ging es derweil aufwärts, auch wenn der Außenhandel der zweitgrößten Volkswirtschaft im November enttäuschte.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Nach dem zuletzt starken Lauf haben die US-Börsen am Montag an Schwung eingebüßt. Die wichtigsten Aktien-Indizes schlossen etwas tiefer. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,54 Prozent auf 44.401,93 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,84 Prozent auf 21.440,82 Punkte nach. Beim marktbreiten S&P 500 stand ein Abschlag von 0,61 Prozent auf 6.052,85 Zähler zu Buche. In der Vorwoche hatten alle drei Indizes Rekorde erzielt.

ASIEN: - GEWINNE IN CHINA UND JAPAN - Die Börsen in Japan und China haben am Dienstag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor Handelsschluss um 0,4 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten gewann zuletzt 1,1 Prozent und der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zog um 0,1 Prozent an. Damit trotzten die Börsen Chinas ein Stück weit eher schwachen Außenhandelsdaten

DAX 20.345,96 -0,19% XDAX 20.316,35 -0,29% EuroSTOXX 50 4.985,46 0,15% Stoxx50 4.430,67 0,33% DJIA 44.401,93 -0,54% S&P 500 6.052,85 -0,61% NASDAQ 100 21.440,82 -0,84%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 136,08 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,06 0,14% USD/Yen 151,02 -0,13% Euro/Yen 159,55 0,01%

BITCOIN:

Bitcoin 97.048 -0,43% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 71,76 -0,38 USD WTI 67,95 -0,42 USD

/mis