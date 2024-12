EQS-News: Delivery Hero bringt talabat in größtem Technologie-IPO 2024 an die Börse

EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Börsengang

Delivery Hero bringt talabat in größtem Technologie-IPO 2024 an die Börse



Delivery Hero bringt talabat in größtem Technologie-IPO 2024 an die Börse

Dubai/Berlin, 10. Dezember 2024 - Delivery Hero SE („Delivery Hero“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute die Talabat Holding plc („talabat“ oder das „Unternehmen“), ihre führende Lieferplattform in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA), an der Börse in Dubai (Dubai Financial Market, „DFM“) gelistet. Das Listing markiert den weltweit bisher größten Technologie-Börsengang des Jahres und den bisher größten IPO im GCC-Raum 2024, mit einem Erlös von etwa 7,5 Milliarden AED (rund 2,0 Milliarden US-Dollar).

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, sagte: „Der Börsengang von talabat an der DFM ist ein Commitment, um die Beziehungen zu lokalen Kunden, Partnern und Investoren zu stärken. Die hohe Nachfrage von regionalen und internationalen Investoren zeigt das Vertrauen in die Ambition von talabat, die führende On-Demand Lieferplattform in der MENA-Region zu schaffen. Dieser Schritt hat mehr als eine rein finanzielle Dimension: Er ermöglicht talabat, den dynamischen Anforderungen des Lieferökosystems in der Region weiterhin aus einer Position der Stärke zu begegnen.“

Im Rahmen des Börsengangs wurde der finale Angebotspreis der talabat-Aktien bei 1,60 AED je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne festgelegt. Aufgrund der großen Nachfrage, inklusive einer Reihe größerer Orders von globalen Long-Only- und Technologie-Investoren, wurde das öffentliche Angebot zudem von ursprünglich 15% auf 20% des ausgegebenen Aktienkapitals erhöht. Delivery Hero beabsichtigt, langfristig eine indirekte Mehrheitsbeteiligung an talabat aufrechtzuerhalten.

Unterstützt von Delivery Hero erzielte talabat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen Bruttowarenwert (GMV) von 5,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 21% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im September 2024 zählte talabat mehr als sechs Millionen monatlich aktive Kunden, über 65.000 aktive Partner und mehr als 119.000 aktive Fahrer.

Emirates NBD Capital PSC, J.P. Morgan Securities PLC und Morgan Stanley & Co International PLC fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Die Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Barclays Bank PLC, EFG-Hermes UAE Limited (in Zusammenarbeit mit EFG Hermes UAE LLC), First Abu Dhabi Bank PJSC, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V. und UniCredit Bank GmbH agierten als Joint Bookrunner.

-Ende-

Über Delivery Hero

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

Über talabat

Seit seiner Gründung in Kuwait im Jahr 2004 bietet talabat, die führende On-Demand-Plattform für Essenslieferungen, Lebensmittel und Einzelhandel in der MENA-Region, Komfort und Zuverlässigkeit für seine Kunden. Die lokalen Wurzeln von talabat sind tief verankert, was uns ein echtes Verständnis für die Bedürfnisse der Gemeinden ermöglicht, die wir in acht Ländern der Region bedienen. Wir nutzen innovative Technologien und unser Know-how, um den Alltag unserer Kunden zu erleichtern, die Abläufe für unsere Restaurants und lokalen Geschäfte zu optimieren und unseren Fahrern Tag für Tag verlässliche Verdienstmöglichkeiten zu bieten. Bei talabat fördern wir ein innovatives Arbeitsumfeld, in dem unsere talabaty-Mitarbeiter danach streben können, mithilfe unserer Plattform einen positiven Einfluss in der gesamten Region zu erzielen.

Kontakt

Gbemisola Jones, Director Communications

press@deliveryhero.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten (“VAE”) oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Mitteilung noch deren Inhalt dürfen im Zusammenhang mit einem Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere, auf welche sich diese Mitteilung bezieht, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht. Weder Delivery Hero SE noch eine ihrer Tochtergesellschaften beabsichtigen die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Wertpapiere, auf welche sich diese Mitteilung bezieht, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, dem Vereinigten Königreich einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein entsprechendes Vorgehen erforderlich wäre, durchzuführen.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129, einschließlich aller Änderungen, sind, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 (einschließlich aller Änderungen und zusammen mit allen Rechtsakten, die in Ausübung der durch dieses Gesetz übertragenen Befugnisse erlassen wurden) Teil des nationalen Rechts ist und die außerdem (i) Personen mit Berufserfahrung im Bereich Investitionen sind, die unter die Definition „professionelle Anleger“ gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung, die „Verordnung“), fallen; (ii) vermögende Gesellschaften, vermögende nicht eingetragene Vereinigungen und Personengesellschaften sowie Treuhänder von High-Value-Trusts gemäß Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung; oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder eine Anregung zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der jeweils gültigen Fassung) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden darf (wobei alle solche Personen zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet werden). Im Vereinigten Königreich steht jegliche Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit diesen durchgeführt. Personen im Vereinigten Königreich, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall auf Grundlage dieser Informationen oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129, einschließlich aller Änderungen, des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung), sind.

Diese Mitteilung wurde weder von der Zentralbank der VAE (Central Bank of the UAE), der Behörde fürWertpapiere und Warenhandel der VAE (die „SCA“) noch von einer anderen Behörde in den VAE genehmigt oder bei dieser eingereicht. Wertpapiere dürfen in den VAE ohne die Genehmigung der SCA weder direkt noch indirekt öffentlich vermarktet, angeboten oder verkauft werden, und es wurde und wird von den VAE aus keine Vermarktung von Finanzprodukten oder -dienstleistungen vorgenommen, die nicht in Übereinstimmung mit den Gesetzen der VAE steht.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die: (a) sich außerhalb des Abu Dhabi Global Market befinden; (b) „befugte Personen“ oder „anerkannte Stellen“ (gemäß der Definition dieser Begriffe in den ADGM Financial Services and Markets Regulations 2015 (die „FSMR“)) sind; oder (c) Personen sind, denen eine Einladung oder eine Anregung zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Artikel 18 der FSMR) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden darf (wobei alle solche Personen für Zwecke dieses Absatzes zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur an relevante Personen und Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen auf ihrer Grundlage nicht handeln oder darauf vertrauen.

Diese Mitteilung ist nur zur Verteilung an Personen bestimmt, die: (a) sich außerhalb des Dubai International Financial Centre befinden; oder (b) Personen sind, welche die Voraussetzungen für professionelle Kunden gemäß Regel 2.3.4 des Dubai Financial Services Authority Conduct of Business Module erfüllen (wobei alle solche Personen für Zwecke dieses Absatzes zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur an relevante Personen und Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen auf ihrer Grundlage nicht handeln oder darauf vertrauen.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „glauben,“ „schätzen,“ „antizipieren,“ „erwarten,“ „beabsichtigen,“ „werden“ oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

