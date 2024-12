Nvidia: 3 Gründe, warum die Aktie weiter steigen wird, die du wahrscheinlich noch nicht kennst

Keine anderer Technologiewert stand in den letzten fünf Jahren so stark im Rampenlicht wie die Nvidia-Aktie (WKN: 918422). Kein Wunder, bei einem Kursanstieg von über 2.600 % in diesem Zeitraum. Mit seinen Hochleistungschips ist Nvidia sozusagen der „Schaufellieferant“ für den jüngsten Goldrausch rund um Künstliche Intelligenz. Die gewaltige Nachfrage nach den KI-Chips des Konzerns sorgt Quartal für Quartal für neue Umsatz- und Gewinnrekorde, die wiederum die Aktie in neue Höhen treiben.

Neben der reinen Geschäftstätigkeit gibt es aber noch drei weitere, eher unbekannte Gründe, die ebenfalls von zentraler Bedeutung für die Kurssteigerungen der Nvidia-Aktie sind. In diesem Beitrag verrate ich dir, welche das sind.

Der Nasdaq 100

Im Herbst 2024 hat es Nvidia zwischenzeitlich geschafft, den Thron in der Rangliste der wertvollsten Unternehmen der Welt zu besteigen. Seit Monaten liefert sich der Chipkonzern einen harten Kampf mit Apple und Microsoft um die Krone des Unternehmens mit dem größten Börsenwert der Welt.

Aufgrund ihrer Marktkapitalisierung von über 3 Billionen US-Dollar besitzen diese drei Unternehmen auch das größte Gewicht im US-Technologieleitindex Nasdaq 100. Derzeit kommt die Nvidia-Aktie auf ein Gewicht von ca. 8,3 % im wichtigsten Tech-Index der Welt.

Dieses große Gewicht von Nvidia im Nasdaq 100 hat zur Folge, dass die Nvidia-Aktie automatisch von Millionen von Anlegern gekauft wird, wenn sie ihr Geld im führenden US-Technologieindex anlegen. Exchange-traded Funds (ETFs) müssen schließlich die Zusammensetzung des Basisindex 1:1 nachbilden. Vereinfacht gesagt passiert Folgendes: Wenn du 100 Euro in einen ETF auf den Nasdaq 100-Index investierst, muss dieser ETF für 8,3 Euro Nvidia-Aktien kaufen.

Das Fondsvolumen der größten Nasdaq 100-ETFs macht deutlich, über welche Summen wir hier sprechen. Der größte Index-ETF ist der Invesco QQQ Trust mit einem Anlagevolumen von rund 320 Milliarden US-Dollar.

Der Dow Jones Industrial

Anfang November wurde der Nvidia-Aktie eine große Ehre zuteil. Der Chipentwickler wurde in den immer noch berühmtesten Aktienindex der Welt aufgenommen: den Dow Jones Industrial Average.

Im Dow Jones besitzt Nvidia allerdings nur ein Gewicht von 2,1%. Warum ist der Unterschied zum Gewicht im Nasdaq 100 so groß, wirst du dich nun zurecht fragen? Die Antwort ist, dass es sich beim Dow Jones im Gegensatz zum börsenwertgewichteten Nasdaq-Index um einen preisgewichteten Index handelt. Da der Aktienkurs von Nvidia derzeit niedriger ist als der der meisten anderen Dow-Mitglieder, ist das Gewicht des Technologiekonzerns hier nicht so groß. Mit einem steigenden Kurs der Nvidia-Aktie könnte sich das natürlich ändern.

In Bezug auf den Dow Jones gilt die gleiche Milchmädchenrechnung wie beim Nasdaq 100. Wenn du 100 Euro in einen Dow Jones Industrial Average ETF investierst, werden rund 2 Euro deines Kapitals für den Kauf von Nvidia-Aktien eingesetzt.

Der S&P 500

Neben dem Nasdaq 100 und dem Dow Jones Industrial gibt es noch einen dritten US-amerikanischen Leitindex, und zwar den sehr breiten S&P 500. Wie im Nasdaq-Index werden auch im S&P 500 die Unternehmen nach Börsenwert gewichtet. Aktuell beträgt das Gewicht von Nvidia im S&P 500 rund 6,7 %.

Obwohl der S&P 500 in den deutschen Wirtschaftsnachrichten gegenüber dem Dow Jones und dem Nasdaq 100 eher ein Schattendasein führt, ist er in Wirklichkeit um ein Vielfaches bedeutender als die beiden bekannten Leitindizes. Das wird am Fondsvolumen der drei größten ETFs auf den S&P 500 deutlich, das bei jeweils über 570 Milliarden US-Dollar liegt.

Fazit: ein perfektes Rezept für Kurssteigerungen

Dieser Beitrag hat dir hoffentlich eindrücklich vor Augen geführt, dass die Nvidia-Aktie auch dann steigt, wenn Anleger nicht direkt die Aktien des Unternehmens kaufen. Es reicht, wenn sie ihr Geld über ETFs und Investmentfonds in die drei US-Leitindizes investieren.

Im Klartext: Jeden Tag werden Nvidia-Aktien im Wert von Abermillionen US-Dollar gekauft, ohne dass der Tech-Konzern etwas dafür tun muss. Selbst an den meisten Tagen, an denen es keine guten Nachrichten vom Unternehmen gibt, steigt der Aktienkurs von Nvidia. Das liegt schlichtweg im Wesentlichen daran, dass Anleger ihr Geld in die drei großen US-Aktienindizes investieren, die wiederum Nvidia-Aktien kaufen müssen. Ein einfacheres Rezept für Erfolg an der Börse gibt es kaum.

