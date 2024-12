Synopsys macht für Ansys-Übernahme Zugeständnis an EU

Für eine Genehmigung der milliardenschweren Übernahme von Ansys hat Synopsys der Europäischen Union (EU) Zugeständnisse angeboten.

Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der EU-Kommission hervor, in der allerdings keine Details genannt wurden. Die Kommission will bis zum 10. Januar 2025 entscheiden, ob sie das Angebot des US-Konzerns akzeptiert oder den Deal genauer unter die Lupe nimmt.

Der Chip-Designer Synopsys will den Simulationssoftware-Spezialisten Ansys für 35 Milliarden Dollar übernehmen. Die beiden Firmen arbeiten bereits seit 2017 zusammen und bieten Programme an, um Chips zu entwerfen und deren Qualität zu testen. Synopsys hatte im September angekündigt, bei einer erfolgreichen Übernahme von Ansys eine Tochterfirma an den Rivalen Keysight zu verkaufen.