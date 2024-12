EQS-News: Zalando und ABOUT YOU bündeln ihre Kräfte um gemeinsam den europäischen Mode- und Lifestyle-E-Commerce zu gestalten

EQS-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Fusionen & Übernahmen

Zalando und ABOUT YOU bündeln ihre Kräfte um gemeinsam den europäischen Mode- und Lifestyle-E-Commerce zu gestalten



11.12.2024 / 07:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zalando und ABOUT YOU bündeln ihre Kräfte um gemeinsam den europäischen Mode- und Lifestyle-E-Commerce zu gestalten



Zalando beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für bis zu 100 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU abzugeben. Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU beabsichtigen, den Aktionär*innen von ABOUT YOU die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Das geplante Angebot in Höhe von 6,50 Euro je Aktie entspricht einer Prämie von 12 % auf das mittlere Kursziel der Analysten*innen in Höhe von 5,80 Euro und einer Prämie von 107 % auf den volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs der ABOUT YOU-Aktie am 10. Dezember 2024.

Die ABOUT YOU Hauptaktionäre Otto Group, die Otto Familie, HEARTLAND und das ABOUT YOU Management haben sich verpflichtet, ihre Anteile in Höhe von gemeinsam rund 73 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU an Zalando zu verkaufen.

Im B2C-Bereich wird die Unternehmensgruppe eine Zwei-Marken-Strategie verfolgen und so die individuellen Bedürfnisse von Kund*innen und Partnern mit maßgeschneiderten und differenzierten Einkaufserlebnissen noch besser bedienen.

Im B2B-Bereich wird SCAYLE, die B2B-Software von ABOUT YOU, das E-Commerce-Betriebssystem ZEOS von Zalando ergänzen, und gemeinsam Marken und Einzelhändler helfen ihr Multichannel-E-Commerce-Geschäft europaweit über eine einheitliche Plattform mit Logistik-, Software- und Service-Funktionen abzuwickeln.

Die Partnerschaft schafft erhebliche Wertschöpfungspotenziale, unter anderem in den Bereichen B2B, Logistik, Zahlungsabwicklung und der kommerziellen Zusammenarbeit. Zalando strebt auf Gruppen-EBIT-Ebene langfristig signifikante Synergien in Höhe von rund 100 Millionen Euro pro Jahr an.

Die Transaktion bringt zwei gründergeführte Unternehmen zusammen, die in Kultur und Fähigkeiten hervorragend zusammenpassen. Sebastian Betz, Tarek Müller und Hannes Wiese, die Gründer und Co-CEOs von ABOUT YOU, werden ihre erfolgreiche Arbeit in der Unternehmensgruppe in ihren bisherigen Rollen fortsetzen.

Berlin/Hamburg, 11. Dezember 2024 // Zalando und ABOUT YOU bündeln ihre Kräfte, um gemeinsam den europäischen Mode- und Lifestyle-E-Commerce zu gestalten. Durch den Zusammenschluss ihrer Angebote im B2C- und B2B-Bereich können Zalando und ABOUT YOU die individuellen Bedürfnisse von Kund*innen und Partnern noch gezielter bedienen und einen größeren Anteil des europäischen Marktes für Mode- und Lifestyle-E-Commerce abdecken.



Die beiden Unternehmen haben heute eine verbindliche Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet, nach der Zalando beabsichtigt, im Rahmen der Vereinbarung ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für bis zu 100 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU abzugeben.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von ABOUT YOU befürworten diesen strategischen Schritt, welcher zwei gründergeführte Unternehmen mit einer ähnlichen Kultur und komplementären Stärken zusammenführt. Vorbehaltlich der Prüfung der von Zalando zu veröffentlichenden Angebotsunterlage, beabsichtigen der Vorstand und der Aufsichtsrat von ABOUT YOU, den Aktionär*innen von ABOUT YOU die Annahme des Angebots zu empfehlen. Die drei Gründer und Co-CEOs von ABOUT YOU, Sebastian Betz, Tarek Müller und Hannes Wiese, haben verbindlich zugesagt, das Angebot anzunehmen und werden ihre erfolgreiche Arbeit in ihren bisherigen Funktionen fortführen.

Die ABOUT YOU Hauptaktionäre Otto Group, die Otto Familie, HEARTLAND und das ABOUT YOU Management haben sich verpflichtet, ihre Anteile in Höhe von gemeinsam rund 73 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU durch Annahme des öffentlichen Angebots oder separat davon an Zalando zu verkaufen.

„Es war schon immer der Antrieb unserer beiden Teams, Mode- und Lifestyle-Shopping neu zu definieren und das bestmögliche Erlebnis für Partner und Kund*innen zu schaffen. Ich freue mich sehr, dass wir nun gemeinsam einen größeren Anteil des europäischen Online Marktes für Mode und Lifestyle abdecken können“, sagte Robert Gentz, Co-CEO und Mitbegründer von Zalando. „Im B2C-Bereich können wir Marken und Kund*innen zukünftig zwei attraktive und unterschiedliche Einkaufserlebnisse bieten. Im B2B-Bereich kombinieren wir unsere komplementären Softwarelösungen Tradebyte und SCAYLE für ein noch fortschrittlicheres E-Commerce-Betriebssystem, mit dem Marken und Einzelhändler ihr Multichannel-Geschäft in ganz Europa und darüber hinaus abwickeln können.”

Das Geschäft von ABOUT YOU trägt zur Skalierung bei, bringt komplementäre Fähigkeiten ein und fügt sich nahtlos in die im März 2024 vorgestellte Ökosystem-Strategie von Zalando ein. Die Strategie zielt darauf ab, entlang der beiden Wachstumsfelder B2C und B2B das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt aufzubauen und die Beziehungen zu Kund*innen und Partnern zu vertiefen. Da beide Unternehmen derselben Branche angehören, bietet der Zusammenschluss erhebliche Wertschöpfungspotenziale, unter anderem in den Bereichen B2B, Logistik, Zahlungsabwicklung und der kommerziellen Zusammenarbeit. Zalando strebt beim Gruppen-EBIT längerfristig signifikante Synergien in Höhe von rund 100 Millionen Euro pro Jahr an.

Zalando bestätigt seine mittelfristige Prognose auch für die kombinierte Gruppe und unterstreicht damit die Überzeugung des Managements in Bezug auf das Wertschöpfungspotenzial dieser Transaktion. Zalando, einschließlich ABOUT YOU, prognostiziert bis 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5-10 %, sowohl beim Bruttowarenvolumen (GMV) als auch beim Umsatz. Die kombinierte Unternehmensgruppe erwartet im Jahr 2028 eine bereinigte EBIT-Marge von 6-8 % zu erwirtschaften. Dies würde einer erheblichen Steigerung des absoluten Gewinns entsprechen, gestützt durch den Zusammenschluss zu einer noch größeren Unternehmensgruppe. Gemeinsam wollen Zalando und ABOUT YOU langfristig einen größeren Teil des europäischen 450-Milliarden-Euro-Marktes für Mode und Lifestyle abdecken als ursprünglich angestrebt.

Im B2C-Bereich plant Zalando durch die Zusammenarbeit mit ABOUT YOU die Einführung einer Zwei-Marken-Strategie. Die Strategie ermöglicht es beiden Marken, ihre jeweilige Markenidentität beizubehalten. Gleichzeitig entstehen Synergien in den Bereichen Logistik, Zahlungsabwicklung und kommerzielle Zusammenarbeit. Die kombinierte Unternehmensgruppe kann Kund*innen dadurch maßgeschneiderte und differenzierte Einkaufserlebnisse anbieten, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.

Zalando spricht Fashion-Enthusiasten an und ist daher stärker markenorientiert. Das Unternehmen bietet seinen mehr als 50 Millionen Kund*innen eine unvergleichliche Auswahl von über 6.000 Lifestyle-Marken. Das Einkaufserlebnis von Zalando zeichnet sich durch höchste Qualität und Komfort in allen Phasen der Customer Journey aus: vom hochwertigen Markensortiment über das digitale Einkaufserlebnis und der nachhaltigen und inklusiven Markenauswahl bis hin zum personalisierten Komfort. Zalando stärkt außerdem seine Rolle als Lifestyle-Partner an der Seite von Kund*innen. Dazu baut das Unternehmen Kategorien wie Sport und Kinder & Familie aus, setzt verstärkt auf Inhalte und nutzt datenbasierte Funktionen, um Kund*innen personalisierte Inspiration und Unterhaltung zu bieten.

ABOUT YOU spricht hingegen ein Young Fashion Publikum an und ist in seiner Ausrichtung eher stilorientiert. Das Unternehmen zelebriert individuelle Stile, setzt Trends und verbindet Shopping mit Unterhaltung. Mit Live-Events, interaktiven Formaten und einer Vielzahl von Social-Media-Kooperationen hat ABOUT YOU eine dynamische Fashion Community aufgebaut. ABOUT YOU verfügt über ein Netzwerk von mehr als 27.000 Content Creator*innen und bietet seinen über 12 Millionen aktiven Kund*innen Zugang zu 700.000 Styles von renommierten Marken, innovativen Herstellern, Eigenmarken und einzigartigen Celebrity-Kollektionen. Aus der Zusammenarbeit mit internationalen Stars und Talenten aus den Bereichen Sport, Musik, Film und Mode sind bis heute insgesamt 119 exklusive Kollektionen für stilbewusste Kund*innen entstanden.

Im B2B-Wachstumsfeld verstärkt SCAYLE, die B2B-Software von ABOUT YOU, das E-Commerce-Betriebssystem ZEOS von Zalando. ZEOS ermöglicht es Marken und Einzelhändlern, ihr Multi-Channel-Geschäft europaweit über eine einzige Plattform abzuwickeln. Sie können ein umfassendes Angebot an Logistik-, Software- und Service-Funktionen nutzen, unabhängig davon, ob sie ihr Geschäft auf oder außerhalb der Zalando-Plattform abwickeln.

Die Softwarelösung Tradebyte von Zalando unterstützt Einzelhändler und Marken bereits beim Verkauf ihrer Produkte über verschiedene Online-Marktplätze. SCAYLE ergänzt dieses Angebot nun mit einer maßgeschneiderten Lösung für die eigenen Webshops und Apps von Marken und Einzelhändlern. Diese beiden Vertriebskanäle sind für viele Marken am wichtigsten – auch für diejenigen, die Multi-Channel-Shops betreiben.

SCAYLE ist eine der am schnellsten wachsenden Software-as-a-Service-Commerce-Plattformen weltweit und bereits hochprofitabel. SCAYLE bietet individuelle Softwarelösungen für Marken und Einzelhändler in verschiedenen Branchen an. Besonders stark ist SCAYLE im Mode- und Lifestyle-Segment vertreten. Hier nutzen mehr als 200 Online-Shops in Europa und Nordamerika die vielfältigen Funktionen.

„Wir freuen uns sehr darauf, künftig mit so vielen brillanten, unternehmerischen Kolleg*innen zusammenzuarbeiten und gemeinsam das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte von Zalando und ABOUT YOU zu schreiben“, sagte Tarek Müller, Mitbegründer und Co-CEO von ABOUT YOU. „Diese Partnerschaft schafft etwas wirklich Einzigartiges: Zwei eigenständige B2C-Geschäftsbereiche, die perfekt auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kund*innen zugeschnitten sind. Gleichzeitig können wir mit unseren kombinierten Stärken im B2B-Bereich ein umfassendes und optimiertes Angebot in den Bereichen Logistik, Software und Dienstleistungen anbieten.”

Dank ihrer höheren Reichweite und Relevanz für Kund*innen und Marken wird die kombinierte Unternehmensgruppe künftig noch wirksamer positive Veränderungen für eine nachhaltigere und inklusivere Zukunft der Mode- und Lifestylebranche vorantreiben können. Beide Unternehmen verbindet eine langjährige Partnerschaft in diesem Bereich. Im Rahmen unterschiedlicher Projekte haben sie bereits in der Vergangenheit Verantwortung übernommen und unter anderem gemeinsam die Initiativen FASHION LEAP FOR CLIMATE und FASHION AGAINST FASCISM ins Leben gerufen. Dieses Engagement wollen beide Unternehmen nun verstärken, damit Kund*innen in Zukunft noch besser informierte Kaufentscheidungen treffen können.

Das beachsichtigte öffentliche Übernahmeangebot in Höhe von 6,50 Euro je Aktie entspricht einer Prämie von 12 % auf das mittlere Kursziel der Analyst*innen von 5,80 Euro und 107 % zum volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs der ABOUT YOU-Aktie am 10. Dezember 2024, was eine Realisierung eines erheblichen Wertes für die bestehenden ABOUT YOU-Aktionär*innen ermöglicht. Der Abschluss der Transaktion wird im Sommer 2025 erwartet, vorbehaltlich der Erteilung der erforderlichen regulatorischen Freigaben.

Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zu dem geplanten öffentlichen Übernahmeangebot werden gemäß dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) erstellt. Die Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden.

Die Angebotsunterlage und weitere Informationen werden auf der folgenden Webseite zugänglich sein: www.the-perfect-fit.de. Zalando wird von J.P. Morgan als Finanzberater, von Sullivan & Cromwell als Rechtsberater sowie von FGS Global als Kommunikationsberater unterstützt. ABOUT YOU wird in dieser Transaktion von der Deutschen Bank und White & Case beraten.

Zalando wird heute zwei Webcasts veranstalten:

Medienkonferenz: 9:30 Uhr MEZ

Investoren- und Analystenkonferenz: 10:30 Uhr MEZ

Die Analysten- und Investorenkonferenz wird live übertragen und kann auf der Zalando Investor Relations Website abgerufen werden.

ABOUT YOU wird um 11:30 Uhr MEZ eine Investoren- und Analystenkonferenz abhalten, deren Aufzeichnung auf der Investor Relations-Websiteabrufbar sein wird.

Zalando Medien- und Investor Relations-Kontakt:

Medienanfragen

Simon Thiel

Corporate Affairs

presse@zalando.de



Anfragen von Investor*nnen/Analyst*innen

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de



ABOUT YOU Medien- und Investor Relations-Kontakt:

Medienanfragen

Laila Helmy

Corporate Communications

press@ABOUT YOU.com



Anfragen von Investor*nnen/Analyst*innen

Frank Böhme

Investor Relations

ir@ABOUT YOU.com

Über Zalando

Zalando ist Europas führende E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle, gegründet 2008 in Berlin. Wir bauen ein Ökosystem entlang zweier Wachstumsfelder: Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). Im B2C-Bereich bieten wir mehr als 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und hochwertiges Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte, mit zahlreichen Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für Markenpartner und Einzelhändler. Damit unterstützen wir deren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa – sowohl auf als auch außerhalb der Zalando-Plattform. Durch unsere Ökosystem-Vision wollen wir zu einem positiven Wandel in der Mode- und Lifestyle-Branche beitragen.



Über ABOUT YOU

Die ABOUT YOU Group ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in zwei strategische Geschäftsfelder gegliedert: Der Online-Fashion-Store ABOUT YOU bildet das Business-to-Consumer-Geschäft. Mit über 12 Mio. aktiven Kund*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben Inspiration ein Sortiment mit mehr als 700.000 Artikeln von rund 4.000 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Über 200 Online-Shops haben sich für die SCAYLE Commerce-Technologie im Lizenzmodell entschieden, darunter führende Marken und Händler wie Manchester United, Deichmann, s.Oliver, Fielmann und der FC Bayern. Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.ABOUT YOU.de

Rechtliche Hinweise



Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken über das beabsichtigte freiwillige öffentliche Übernahmeangebot („Übernahmeangebot“) der Zalando SE („Zalando“) für alle Aktien der ABOUT YOU Holding SE („ABOUT YOU“ oder die „Gesellschaft“) und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren von ABOUT YOU dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das beabsichtigte Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Zalando behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von Wertpapieren von ABOUT YOU wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht, insbesondere nach den Vorschriften des WpÜG in Verbindung mit der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜG-Angebotsverordnung), und bestimmter, auf grenzüberschreitende Erwerbsangebote anwendbarer Vorschriften der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Die Durchführung als Angebot nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen erfolgt nicht und ist auch nicht beabsichtigt. Demnach wurden bzw. werden von Zalando und den mit ihr gemeinsam handelnden Personen Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Übernahmeangebots und/oder der das Übernahmeangebot enthaltenden Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland weder beantragt noch veranlasst. Zalando und mit ihr gemeinsam handelnde Personen übernehmen daher keine Verantwortung für die Einhaltung anderer als deutscher Rechtsvorschriften oder anderer Rechtsvorschriften als den anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Abgabe und Veröffentlichung des Übernahmeangebots sowie die öffentliche Werbung für das Übernahmeangebot nach den Vorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika sind von Zalando nicht beabsichtigt.

Zalando und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Verbreitung, Versendung, Verteilung oder Weitergabe im Zusammenhang mit dem Angebot stehender Unterlagen oder die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweils dort geltenden nationalen Rechtsvorschriften vereinbar ist. Jede Haftung von Zalando und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen für die Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Dritte wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist, kann Zalando außerhalb des Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar Aktien der Gesellschaft erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen sowie Derivatgeschäfte in Bezug auf Aktien der Gesellschaft abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der Gesellschaft gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse in ausgehandelten Transaktionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „davon ausgehen“ und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von Zalando und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen, z.B. hinsichtlich der möglichen Folgen des Angebots für die Gesellschaft und die verbleibenden Aktionäre der Gesellschaft oder zukünftiger Finanzergebnisse der Gesellschaft, zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die Zalando und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich von Zalando oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Zalando und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

(Ende)

11.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland E-Mail: investor.relations@zalando.de Internet: https://corporate.zalando.de ISIN: DE000ZAL1111 WKN: ZAL111 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2048437

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2048437 11.12.2024 CET/CEST