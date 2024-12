Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: About You, Tui, Kontron, Talanx, AutoZone, Boeing, Adobe, Costco, Alphabet, Amazon und Apple.

Heute werden die lang erwarteten Inflationsdaten in Amerika in Form des Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Im Vorfeld mussten die Anleger zwei Tage De-Risking ertragen, an denen insbesondere Momentum-Aktien kräftige Einbrüche zu verarbeiten hatten. Am heutigen Nachmittag wird sich also zeigen, ob diese Bewegungen zu Recht gelaufen sind, ob aufgrund einer "zahmen" Inflation diese Trades wieder neu aufleben.

Außerdem meldet Adobe heute nachbörslich Quartalszahlen. Hier wird es entscheidend werden, wie es bei der Monetarisierung der KI-Funktionen läuft. In der Sendung gibt es einen Blick auf die Erwartungen des Marktes.

Weiterhin stehen die drei As der Magnificent Seven Aktien im Fokus: Amazon, Alphabet und Apple, allesamt mit sehr guten Neuigkeiten.