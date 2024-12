Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu israelischen Schlägen/Syrien

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu israelischen Schlägen in Syrien:

"Dass nun gerade wieder ein UN-Gesandter Kritik an Israels Operationen in Syrien übt, überrascht einen nicht, aber es zeugt von wenig Weitsicht. . Syrien befindet sich in einem Zustand der Kontroll- und Rechtlosigkeit, da ist schnelles Handeln erforderlich. Zumindest die israelischen Luftschläge gegen syrische Militäreinrichtungen sind sinnvoll. . Aber ein Vormarsch auf Damaskus wäre keine gute Idee, weder politisch noch militärisch. Israel hat immer noch genug zu tun an seinen anderen Fronten. . Nach dem 7. Oktober ist Netanjahu dafür kritisiert worden, dass er militärisch einen neuen Nahen Osten herbeiführen wollte. Im Rückblick hat er recht behalten: Der harte Schlag gegen die Hizbullah war ein entscheidender Schritt hin zum Neuanfang in Syrien und vor allem zur Schwächung der iranischen "Achse des Widerstands."/DP/jha