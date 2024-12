Dertour auf Vor-Corona-Niveau - Buchungsrekord für Reisesommer 2025

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Trotz Konjunktur- und Konsumflaute ist der Touristikkonzern Dertour gut in die neue Reisesaison gestartet.

Die Buchungen für den kommenden Sommer seien auf Rekordniveau, sagte Mark Tantz, Geschäftsführer von Dertour Deutschland, am Donnerstag. "Noch nie wurde der Sommer so gut und so früh gebucht wie dieses Jahr." Der zum Rewe-Konzern gehörende Reiseanbieter gehe von einem sehr guten Sommer aus. Die Zahl der Gäste sei um 21 Prozent gestiegen. Man profitiere zwar von der Pleite des früheren Konkurrenten FTI, sagte Tantz und fügte hinzu: "Aber wir sind auch unabhängig von FTI sehr gut in die Saison gestartet und haben ein zweistelliges Umsatzwachstum."

Auch die weltweite Nummer Eins bei Pauschalreisen, TUI aus Hannover, hat jüngst von guten Buchungen berichtet. Auch in der aktuellen Wintersaison setzte sich der positive Buchungstrend bei Dertour fort und signalisiert ein Gästeplus von 39 Prozent zum Vorjahr. "Wir sehen einen erneut starken Fernreise-Winter", sagt Tantz. Sonnige Destinationen wie Thailand, der Indische Ozean, die Karibik, die Vereinigten Arabischen Emirate und Nordamerika gehörten derzeit zu den beliebtesten Fernreisezielen. Auf der Kurz- und Mittelstrecke seien Spanien, die Türkei, Ägypten, Deutschland und Portugal gefragt.

Im Oktober zu Ende gegangenen Touristikjahr 2023/24 steigerte Dertour die Zahl der Gäste um 21 Prozent und seinen Umsatz um 33 Prozent. "Wir sind auf Vor-Corona-Niveau", erklärte Tantz. Grund dafür war etwa ein Wachstum von 37 Prozent mehr Gästen auf der Fernstrecke und ein Anstieg der 5-Sterne-Buchungen um 39 Prozent.

