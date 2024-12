Lagarde: Zinssenkungsvorschlag von allen Währungshütern akzeptiert

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Alle Währungshüter der EZB haben laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde auf der Zinssitzung dem Vorschlag einer Senkung der Sätze um einen viertel Prozentpunkt zugestimmt.

"Es gab einige Diskussionen, möglicherweise 50 Basispunkte zu erwägen, aber alle waren sich insgesamt einig, dass 25 Basispunkte tatsächlich die richtige Entscheidung sei", sagte Lagarde.

Zuletzt hatte es unter den Währungshütern eine Diskussion gegeben, wie weit die EZB die Zinsen noch senken sollte. Aus Sicht von Italiens Notenbankchef Fabio Panetta sollten sie angesichts der schwachen Konjunktur bis in einen neutralen oder sogar in einen expansiven Bereich bewegt werden, der dann die Wirtschaft anheizen würde. Lagarde zufolge gab es allerdings keine Diskusionen über die neutrale Rate. "Aber haben wir in den letzten Tagen über den neutralen Zinssatz gesprochen? Nein", sagte sie auf eine entsprechende Frage.

