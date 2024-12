Macron pocht auf Schulterschluss mit USA im Ukraine-Krieg

WARSCHAU (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat im Bemühen um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs einen Schulterschluss mit den USA angemahnt, bei dem die Interessen der Ukraine und Europas berücksichtigt werden. "Wir müssen also sehr eng mit den Amerikanern und natürlich mit der Ukraine zusammenarbeiten, um einen Weg zu finden, der die Interessen der Ukraine, ihre Souveränität, und die Interessen der Europäer und ihre Sicherheit berücksichtigt", sagte Macron nach einem Treffen mit Polens Ministerpräsident Donald Tusk in Warschau.

Dabei ging es um die Unterstützung der Ukraine angesichts des Machtwechsels in den USA. "Nur ein dauerhafter Frieden ist ein möglicher Frieden, das heißt ein Frieden, der von den Ukrainern ausgehandelt wird und der ihnen eine dauerhafte Sicherheit bietet", sagte Macron. "Wir teilen dieselbe Ansicht: kein Frieden in der Ukraine ohne die Ukrainer (...)."

"Natürlich bedeutet ein dauerhafter Frieden in der Ukraine eine dauerhafte Sicherheit in Europa", sagte der französische Präsident. Es könne keine Sicherheit in Europa ohne die Europäer geben. Entsprechend sei die Koordination zwischen den europäischen Ländern wichtig, wenn es darum gehe, Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einer möglichen Friedenslösung zu formulieren.

Auf die Möglichkeit der Stationierung einer Friedenstruppe mit ausländischen Soldaten in der Ukraine ging Macron nicht explizit ein. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gibt es zwischen Vertretern mehrerer Nato-Staaten bereits seit Wochen vertrauliche Gespräche darüber, wie ein möglicher künftiger Waffenstillstand in der Ukraine überwacht werden könnte./evs/DP/mis