ROUNDUP: 'Time'-Magazin kürt Trump zur 'Person des Jahres'

WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-amerikanische "Time"-Magazin hat den designierten Präsidenten Donald Trump zur Person des Jahres 2024 gekürt. "Trumps politische Wiedergeburt ist beispiellos in der amerikanischen Geschichte", schrieb das Magazin zur Begründung. "Seit er 2015 als Präsidentschaftsbewerber antrat, hat vielleicht keine Person den Lauf der Politik und der Geschichte so sehr verändert wie Trump."

Die "Time"-Redaktion würdigt seit 1927 die einflussreichsten Persönlichkeiten des Weltgeschehens. Es geht demnach um die Person, "die im Guten wie im Schlechten die Welt und die Schlagzeilen der vergangenen zwölf Monate am meisten geprägt hat". In vielen Jahren sei die Wahl eine schwierige Entscheidung, schrieb das Magazin. "Im Jahr 2024 war es das nicht." Kurz vor der zweiten Amtszeit des Republikaners lebten - "alle - von seinen fanatischsten Anhängern bis zu seinen schärfsten Kritikern - im Zeitalter von Trump".

Der 78-Jährige hatte die Präsidentenwahl Anfang November klar gegen seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris gewonnen. Nach seinem ersten - damals noch überraschenden - Wahlsieg 2016 hatte das "Time"-Magazin Trump schon einmal zur "Person des Jahres" gekürt.

Begangen wurde die Verleihung diesmal auf besondere Art und Weise: Trump läutete erstmals die Glocke zum Handelsauftakt an der Börse an der New Yorker Wall Street. Begleitet wurde der designierte US-Präsident dabei unter anderem durch seine Ehefrau Melania./jac/DP/jha