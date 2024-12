10-jährige Rendite Deutschland - Chartt. Niemandsland: Ausbruch als Taktgeber

Die sich zuspitzende Konstellation unterstreicht nochmals der Wochenchart des Zinsbarometers. Auch in dieser Zeitebene zeichnet sich die diskutierte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab. Die Nackenzone bei rund 1,90 % wird sogar noch zusätzlich durch die 50%-Korrektur des letzten Zinsanstieges von August 2022 bis Oktober 2023 (1,85 %) sowie durch ein weiteres Fibonacci-Level (ebenfalls bei 1,85 %) untermauert. Rein rechnerisch würde eine abgeschlossene obere Umkehr ein Abschlagspotenzial von 110 bp bereithalten. Aber auch um die drohende S-K-S-Formation zu verhindern, liefert der Wochenchart der 10-jährigen Rendite wichtige Leitplanken. So verläuft die 90-Wochen-Linie (akt. bei 2,40 %). Der gleitende Durchschnitt ist aber nur der Auftakt zu einer wichtigen Widerstandszone, welche sich zusätzlich aus dem Abwärtstrend seit Anfang Oktober (akt. bei 2,45 %) und dem jüngsten Renditehoch bei 2,50 % speist. Gelingt der Sprung über diese Hürde, wäre die Schulter-Kopf-Schulter-Gefahr gebannt und das Pendel dürfte indes wieder in Richtung steigender Zinsen ausschlagen. Zwischen diesen Grenzen ist dagegen eher charttechnisches Niemandsland.

10-jährige Rendite Deutschland (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Deutschland

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

