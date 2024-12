10 Year T-Note Future (Kontrakt Dec 24) - „make or break“: Richtungsentscheidung in 2025?

<

Kurzum: In verschiedenen Laufzeitbändern liegen Konsolidierungsformationen vor. Deren Auflösung – sowohl nach oben als auch nach Süden – dürfte zu einem wesentlichen Zinstaktgeber im kommenden Jahr werden. Einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn liefert aktuell die Analyse des US-T-Note-Future. Zunächst steht dem Zinsbarometer bei rund 105 unverändert die bereits im Vorjahr erwähnte, massive Unterstützungszone zur Verfügung. Seit Mitte der 1980er-Jahre wurden hier immer wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Zudem befindet sich in diesem Dunstkreis auch das 50 %-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit 1984 (105,62). Auf dieser Basis versucht das Rentenbarometer eine Bodenbildung in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe Chart). Um das Trendwendemuster abzuschließen, bedarf es eines Spurts über die 38-Monats-Linie (akt. bei 114,60) bzw. über das jüngste Hoch vom August (115,22) – zumal in diesen Widerstandsbereich auch das obere Bollinger Band (akt. bei 114,85) fällt. Andererseits gilt es auf der Unterseite, die o. g. Bastion unbedingt zu verteidigen. Nach dem Übergangsjahr 2024 dürfte hier in den kommenden Monaten eine strategische Weichenstellung – nach dem Motto: „hopp oder top“ – erfolgen.

10 Year T-Note Future (Kontrakt Dec 24) (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10 Year T-Note Future (Kontrakt Dec 24)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

