Verwaltungsrat der Komax Holding AG schlägt Andreas Häberli an der Generalversammlung 2025 zur Wahl zum Präsidenten vor

Dierikon, 13. Dezember 2024

Medienmitteilung

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Beat Kälin, seit 2015 Präsident des Verwaltungsrats der Komax Holding AG, hat sich entschieden, an der nächsten Generalversammlung den Vorsitz abzugeben. Der Verwaltungsrat schlägt Andreas Häberli als neuen Präsidenten vor. Beat Kälin wird dem Gremium als Mitglied erhalten bleiben. Zudem schlägt der Verwaltungsrat Daniel Lippuner zur Neuwahl vor, da Roland Siegwart aufgrund der Amtszeitbeschränkung nicht zur Wiederwahl antritt.

An der Generalversammlung am 16. April 2025 wird Andreas Häberli als neuer Präsident des Verwaltungsrats der Komax Holding AG vorgeschlagen. Nach zehn Jahren in dieser Funktion hat sich Beat Kälin entschieden, an der Generalversammlung den Vorsitz abzugeben. Die kommenden beiden Jahre wird er sich als Mitglied des Verwaltungsrats zur Wahl stellen, bis er 2027 aufgrund der Amtszeitbeschränkung aus dem Gremium ausscheiden wird. «Ich freue mich sehr, Andreas Häberli den Vorsitz zu übergeben, der durch seine Erfahrung als langjähriges Mitglied im Verwaltungsrat hervorragend für diese Aufgabe geeignet ist», sagt Beat Kälin.

Andreas Häberli ist seit 2017 Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzender des Nachhaltigkeits- und Innovationsausschusses sowie Mitglied des Vergütungsausschusses. Er ist Co-CEO und Mitgründer der PhenoSign AG sowie Mitglied des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses der Kardex Holding AG. «Es ist mir ein grosses Anliegen, im aktuell herausfordernden Marktumfeld und angesichts der damit verbundenen Veränderungen Stabilität und Kontinuität zu gewährleisten», sagt Andreas Häberli. «Ich freue mich daher sehr auf die neue Aufgabe und dass Beat Kälin im Verwaltungsrat weiterhin seine fast zwanzigjährige Erfahrung in der automatisierten Kabelverarbeitung einbringen wird.»

Roland Siegwart wird aufgrund der Amtszeitbeschränkung nicht zur Wiederwahl antreten. Der Verwaltungsrat dankt ihm ganz herzlich für seinen wertvollen Beitrag und sein Engagement für die Komax Gruppe und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Als neues Mitglied des Verwaltungsrats wird Daniel Lippuner der Generalversammlung vorgeschlagen. Daniel Lippuner, Jahrgang 1969, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Managementfunktionen. Zu seinen beruflichen Stationen gehören international tätige Unternehmen, wie die Hilti Group, Meyer Burger, OC Oerlikon, Rieter Automotive (heute Autoneum) und die Saurer Gruppe. Seit 2014 ist er Mitglied in verschiedenen Verwaltungsräten – momentan bei der VAT Group, der 3S Swiss Solar Solutions AG und der Heberlein Technology AG. Daniel Lippuner verfügt über einen Abschluss in Betriebsökonomie der Fachhochschule St.Gallen. Durch seine Tätigkeiten hat er umfangreiche Erfahrungen in Asien gesammelt, wo er sechs Jahre lang lebte.

Zusätzlich zu Andreas Häberli und Beat Kälin stellen sich die folgenden vier bisherigen Mitglieder zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat: David Dean, Mariel Hoch, Annette Heimlicher und Jürg Werner.

Kontakt

Roger Müller

Vice President Investor Relations / Corporate Communications

Tel. +41 41 455 06 16

roger.mueller@komaxgroup.com



Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit über 3400 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.

Komax Holding AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, Switzerland

Phone +41 41 455 04 55, komaxgroup.com

