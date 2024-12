Fantastische +800 % in 10 Jahren: Wann profitiert auch dein Depot von dieser Top-Tech-Aktie?

Auch wenn sie 2022 eine kurze Pause eingelegt haben, gehören Technologieaktien schon seit vielen Jahren zu den renditestärksten Werten an der Börse. Vor allem mit den Dickschiffen der Branche konnte man hier kaum etwas falsch machen.

Und obwohl viele dieser Firmen schon eine gewisse Größe erreicht haben, konnten ihre Aktien in den letzten zehn Jahren überdurchschnittlich performen. Genau wie auch die Microsoft-Papiere (WKN: 870747), welche in diesem Zeitraum um fast 800 % in die Höhe schossen.

Womit sie also eine Bereicherung für jedes international ausgerichtete Depot gewesen wären. Doch wie sieht es für die nächsten zehn Jahre aus? Wird die Börsenparty der Microsoft-Aktie eventuell ungebremst weitergehen? Ein Blick auf die geschäftliche Situation könnte uns bei der Beantwortung dieser Frage hier sicherlich gute Dienste leisten.

Dauerläufer dank Cloud-Computing und KI

Man kann erkennen, dass Microsoft mit seinem gut diversifizierten Portfolio eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbietet. Am bekanntesten dürfte hier wohl immer noch das Betriebssystem Windows sein, welches weltweit auf unzähligen Computern installiert ist. Oder auch die Bürosoftware Microsoft 365 (früher Office 365), die durch das dazugehörige Abomodell für wiederkehrende Einnahmen und eine stabile Kundenbasis sorgt.

Zusätzlich kann Microsoft aber mittlerweile auch auf eine starke Position im Cloud-Computing stolz sein. Die hauseigene Plattform Azure ist einer der führenden Cloud-Dienstleister und konnte in den letzten Jahren mit einem beeindruckenden Wachstum überzeugen. Während sie sich 2019 noch für rund 11 Mrd. US-Dollar am Gesamtumsatz verantwortlich zeichnete, konnte die Cloud-Sparte im letzten Jahr bereits gut 25 Mrd. US-Dollar zu den Erlösen beisteuern.

Um die starke Nachfrage nach Cloud-Diensten zu decken und auch die Leistung zu verbessern, investiert Microsoft vehement in den Ausbau seiner globalen Infrastruktur. Dadurch kann Azure bereits von Millionen aktiven Kunden profitieren, darunter viele Fortune-500 Konzerne. Wobei aber natürlich auch viele kleine und mittelständische Unternehmen zum Kundenstamm gehören.

Doch auch die künstliche Intelligenz nimmt bei Microsoft einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Einmal mehr ist es Azure, die den Kunden mit ihrer AI-Plattform ein umfassendes Angebot an KI-Diensten und – Tools bietet. Diese können Entwicklern und Unternehmen dabei helfen, KI-Modelle zu generieren, zu trainieren und bereitzustellen. Weiterhin integriert Microsoft KI-Technologien aber auch in seine Office-Produkte, um auch hier die Benutzererfahrung und die Produktivität zu steigern.

Aktie sollte weiter profitieren

Die Aktie von Microsoft konnte aufgrund der sehr guten Ausrichtung des Technologiekonzerns schon mächtig profitieren. Erst am 05.07.2024 hatte sie mit 467,56 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Und auch wenn es mit ihr danach wieder etwas abwärtsging, notiert sie auf ihrem aktuellen Kursniveau von 436,89 US-Dollar (04.12.2024) trotz allem 795 % höher als noch vor zehn Jahren.

Bereits für das Geschäftsjahr 2024, welches bei Microsoft schon am 30.06.2024 endete, konnte der Konzern Rekordzahlen vermelden. Doch geht es nach den Experten von MarketScreener, sollen nicht nur im laufenden, sondern auch die beiden nächsten Jahre sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn weitere Bestmarken erreicht werden. Das Nettoergebnis soll dabei von zuletzt 88 Mrd. US-Dollar bis 2027 auf stolze 130 Mrd. US-Dollar ansteigen.

So wie es aussieht, scheint Microsoft für die Zukunft also bestens aufgestellt zu sein. Denn gerade die KI und das Cloud-Computing stellen höchstwahrscheinlich Megatrends dar, von denen wir sicherlich noch sehr lange begleitet werden. Übrigens will man jetzt zusätzlich auch noch im Bereich Cloud-Netzwerksicherheit mitmischen. Genug Geld für Investitionen dürfte jedenfalls vorhanden sein. Immerhin liegen die Bargeldreserven bei über 80 Mrd. US-Dollar.

Meiner Ansicht nach passt hier das Gesamtpaket und die Microsoft-Aktie könnte durchaus das Potenzial dazu haben, uns zu beweisen, dass sie eventuell das Zeug für zehn weitere renditestarke Jahre mitbringt. Ihre Bewertung mit einem KGV von 33 erscheint für einen Technologietitel nicht zu hoch und die Notierung liegt derzeit immer noch leicht unter dem letzten Höchststand. In meinen Augen aktuell sicherlich nicht die schlechteste Konstellation.

Der Artikel Fantastische +800 % in 10 Jahren: Wann profitiert auch dein Depot von dieser Top-Tech-Aktie? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Microsoft.

Aktienwelt360 2024