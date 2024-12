TaskUs festigt Wachstum und macht einen Schritt in Richtung marktschlagende Rendite

Endlich schafft es TaskUs (WKN: A3CR4H) wieder, uns zu überzeugen. Im dritten Quartal präsentierte das Unternehmen, das sich auf Outsourcing-Lösungen spezieller Aufgaben wie Kundendienst oder andere Tätigkeiten konzentriert, ein Umsatzwachstum von 13,2 % auf 255,3 Mio. US-Dollar. Ein Wachstum, das auch um ca. 9 Mio. US-Dollar über den eigenen Erwartungen gelegen hat.

Zugleich ist TaskUs mit einem Nettoergebnis in Höhe von 12,3 Mio. US-Dollar in den schwarzen Zahlen geblieben. Hier konnte man sogar ein kleines Plus von 3 Mio. US-Dollar verzeichnen. Wobei die Nettomarge von 5 % noch unter unseren Erwartungen bleibt. Trotzdem: Der Weg ist erkennbar gut und in Richtung profitables Wachstum.

TaskUs beschleunigt Wachstum

Auch ein freier Cashflow von 9 Mio. US-Dollar unterstreicht das grundsätzlich profitable Geschäft. Wir sind daher überaus zufrieden mit der bisherigen Entwicklung bei TaskUs. Im dritten Jahresviertel konnte damit ein für das Geschäftsjahr 2024 bislang überproportionales Wachstum gezeigt werden. Die Umsätze stiegen in den ersten neun Monaten beispielsweise um lediglich 4,4 % auf 720 Mio. US-Dollar.

Das Management betont im Rahmen der Kommentierung der Zahlen ein sich beschleunigendes Momentum. Man habe sowohl bei den Bestandskunden als auch bei Neukunden wieder mit einem höheren Auftragsvolumen arbeiten können. Für uns klingt das nach guten Neuigkeiten. Der Markt der Outsourcing-Lösungen scheint sich jetzt daher wieder zu erholen.

Die Umsatzmilliarde wird von TaskUs im Jahr 2024 noch nicht erreicht.

Für das vierte Quartal stellt das Management nun etwas weniger als 270 Mio. US-Dollar in Aussicht. Gemäß der aktuellen Prognosen soll die Umsatzmilliarde noch nicht im Jahre 2024 fallen. Aber auch diesen Wert verpasst TaskU lediglich um Haaresbreite (Ziel: Bis zu 990 Mio. US-Dollar). Wir sind sehr zuversichtlich, dass TaskUs mit einem sich beschleunigenden Wachstum marktschlagende Renditen liefern kann. Der Wind dreht sich derzeit für unsere Empfehlung!

Was das Unternehmen tut

TaskUs ist ein führender Anbieter von ausgelagerten digitalen Dienstleistungen der nächsten Generation mit einer Cloud-basierten Infrastruktur. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden in schnell wachsenden Branchen wie Social Media, E-Commerce, Gaming, Streaming Media, Food Delivery und Carsharing, Technologie, FinTech und HealthTech dabei, ihre Marken zu repräsentieren, zu schützen und auszubauen.

Wo liegen die größten Chancen?

TaskUs bietet insbesondere komplexeren Unternehmen Lösungen im Outsourcing. Das mag zunächst ein einfaches und banales Geschäftsmodell sein. TaskUs hat jedoch den Anspruch, Qualität abzuliefern und nicht nur 0815-Prozesse in das eigene Leistungsspektrum mitaufzunehmen. Unter anderem werden gezielt Fachkräfte gesucht, die solche Services ermöglichen können. Die Investitionsthese zielt darauf ab, dass es loyale Kundenbeziehungen aufgrund der Qualität gibt und TaskUs zu einem führenden Outsourcing-Anbieter für komplexe Sachverhalte wird. Erste Großkunden konnten bereits gewonnen werden.

Wo liegen die größten Risiken?

Fehlende Qualität: Das wohl größte Risiko für TaskUs ist die Qualität. Das Unternehmen muss sicherstellen, dass sich die eigenen Teams in komplexe Sachverhalte schnell arbeiten und einen Service bieten, der mindestens dem Niveau des originalen Unternehmens entspricht. Scheitert das Vorhaben, so dürfte auch die Investitionsthese in sich zusammenbrechen.

