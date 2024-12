EQS-News: MVM Gruppe erwirbt Mehrheitsanteil an E.ON Energie Romania

EQS-News: E.ON SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

MVM Gruppe erwirbt Mehrheitsanteil an E.ON Energie Romania



16.12.2024

MVM und E.ON haben eine Vereinbarung über den Verkauf und die Übernahme des Energieeinzelhandels- und Kundenlösungsgeschäfts von E.ON in Rumänien getroffen. Demnach wird MVM die 68-prozentige Beteiligung des E.ON Konzerns an E.ON Energie Romania sowie die 98-prozentige Beteiligung an E.ON Asist Complet erwerben.

E.ON Energie Romania ist einer der größten Gas- und Stromanbieter in Rumänien mit rund 3,4 Millionen Kundinnen und Kunden. Die regionale Servicegesellschaft E.ON Asist Complet bietet Energiedienstleistungen wie Installation und Wartung an.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen Genehmigungen und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen werden.

„Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein für die regionale Expansion von MVM. Mit dieser Akquisition wird MVM seine Position in Mittel- und Osteuropa weiter stärken und eine solide Grundlage und Kontinuität für seine rumänischen Kunden sicherstellen, die sich weiterhin auf Dienstleistungen auf höchstem Niveau verlassen können. Gemeinsam mit dem Management unseres künftigen Unternehmens wollen wir neue Synergien ausloten und nutzen, die die Entwicklung des rumänischen Marktes vorantreiben und die immer wichtigere Rolle von MVM in der Region stärken werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren rumänischen Kollegen und bin zuversichtlich, dass wir unsere Zukunft gemeinsam erfolgreich gestalten werden“, sagte Károly Mátrai, CEO der MVM Group.

„Ich möchte unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Rumänien für ihre bis hierher großartige Arbeit herzlich danken“, sagte Marc Spieker, Vorstand für Kundenlösungen der E.ON SE. „Wir überprüfen kontinuierlich unser Portfolio, um unsere Strategie mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Wachstum entschlossen voranzutreiben. Die heutige Vereinbarung ist das Ergebnis einer gründlichen Analyse, die die Veränderungen im Energiesektor und ihre Auswirkungen auf das gesamte Geschäft von E.ON berücksichtigt. Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt für E.ON, um sich noch gezielter auf seine wichtigsten strategischen Schwerpunkte auszurichten. Damit setzen wir unser Ziel, Spielmacher der Energiewende in Europa zu sein, konsequent um.“

Das operative Geschäft von E.ON Energie Romania und E.ON Asist Complet wird wie gewohnt fortgeführt, so dass Partner, Kundinnen und Kunden weiterhin uneingeschränkt von den gewohnten Dienstleistungen und Produkten profitieren können. Ziel der MVM Gruppe ist es, die Stabilität und Zukunftsperspektiven des erworbenen Geschäfts zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Die Transaktion steht im Einklang mit der regionalen Expansionsstrategie von MVM, nach der die Unternehmensgruppe kontinuierlich Geschäftsmöglichkeiten auf den mittel- und osteuropäischen Märkten prüft und sucht.

Über E.ON:

E.ON ist ein internationales privates Energieunternehmen mit Sitz in Essen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Energievertrieb konzentriert. Als eines der größten europäischen Energieunternehmen übernimmt E.ON eine führende Rolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen, digitalen und dezentralen Energiewelt. Dafür entwickeln und verkaufen rund 75.000 Mitarbeitende Produkte und Lösungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Mehr als 47 Millionen Kunden beziehen Strom, Gas, digitale Produkte oder Lösungen für Elektromobilität, Energieeffizienz und Klimaschutz von E.ON. Mehr Informationen auf www.eon.com.

Über MVM:

MVM ist das zweitgrößte Unternehmen in Ungarn und das sechstgrößte in Mitteleuropa. Es handelt sich um eine dynamische, innovative Unternehmensgruppe, die auch auf regionaler Ebene kontinuierlich an Bedeutung gewinnt. Die MVM Gruppe leistet es einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Mittelosteuropa. Mit ihrer aktiven Präsenz in 23 Ländern, mit mehr als 19.000 Mitarbeitern und mehr als 11 Millionen Privat- und Firmenkunden (davon fast zwei Millionen in der Tschechischen Republik, der Slowakei und Rumänien) ist die MVM Gruppe ein zentraler Akteur im Energiesektor der CEE-Region. MVM ist außerdem ein wichtiges Wissenszentrum im Energiebereich mit umfangreicher Expertise in den Bereichen kohlenstoffneutrale Energieproduktion, Energieeinzelhandelslösungen und Energiehandel.

