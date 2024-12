Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Söders Verhandlungen mit Tschechien

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" kommentieren die Verhandlungen von Markus Söder mit Tschechien über Stromlieferungen:

"Fachleute halten die Idee allerdings nicht nur wegen der Sicherheitsbedenken für falsch. Denn Deutschland betreibt ein Gesamtnetz, das nicht in regionale Interessen aufgesplittet ist - so, wie es ganz Europa tut. Strom-Binnenmarkt nennt sich das Konstrukt, dessen Grundidee bestechend ist. Vereinfacht formuliert verhandeln Lieferanten und Anbieter aus der gesamten EU an der Strombörse über Mengen und Preise. Sie betrachten Europa dabei als ein Netz und ein System. Wer billig anbietet, bestimmt den Preis. Wer Engpässe in der Produktion hat, profitiert vom Überschuss bei anderen. Dort agieren keine Nationen, von Bundesländern ganz zu schweigen."/yyzz/DP/men