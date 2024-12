GNW-News: Vertex im IDC MarketScape 2024 als Leader für weltweite SaaS- und Cloud-fähige Software zur Steuerautomatisierung für Großunternehmen, KMU´s und VAT ausgezeichnet

^KING OF PRUSSIA, Pa., Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (https://www.vertexinc.com/company/about-

(?Vertex" oder das ?Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, wurde in drei IDC MarketScape-Reports als "Leader" eingestuft: * IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Sales and Use Tax Automation Software for Enterprise 2024 Vendor Assessment: (Dok.-Nr. US52035324, Dezember 2024 (https://www.vertexinc.com/sites/default/files/2024-12/idc-marketscape- cloud-sut-automation-for-enterprise.pdf)) * IDC MarketScape: Worldwide Value-Added Tax Management Applications 2024 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US52732824, Dezember 2024 (https://www.vertexinc.com/sites/default/files/2024-12/idc-marketscape- global-vat-assessment.pdf)) * IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled SaaS Sales and Use Tax Automation Software for Small and Midmarket 2024 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US52732724, Dezember 2024 (https://www.vertexinc.com/sites/default/files/2024-12/idc-marketscape-saas- cloud-sut-for-smbs.pdf)) ?Wir fühlen uns geehrt, in mehreren Segmenten von IDC MarketScape für SaaS and Cloud-Enabled Tax Automation Software als Leader bezeichnet zu werden. Es bestätigt die Richtigkeit unserer Mission, Unternehmen mit unserer innovativer Steuertechnologie zu unterstützen", so David DeStefano, CEO von Vertex. ?Diese Auszeichnung unterstreicht das kontinuierliche Wachstum unseres Portfolios und unsere Fähigkeit, die steuerliche Compliance zu vereinfachen und den sich wandelnden Bedürfnissen verschiedener Unternehmen in einem immer komplexeren Steuerumfeld gerecht zu werden." Vertex bleibt seinem Engagement treu, die steuerliche Compliance zu ermöglichen, Steuerprozesse zu optimieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, die Herausforderungen einer dynamischen globalen Wirtschaft zu meistern. Mit jahrzehntelanger Erfahrung bietet Vertex innovative Steuertechnologien, die komplexe Prozesse in verschiedenen Branchen unterstützen, eine genaue Steuerberechnung gewährleisten und sich nahtlos in sich entwickelnde Geschäftsmodelle integrieren lassen. Zu den früheren Auszeichnungen, die das Unternehmen in der Kategorie ?Leaders" erhalten hat, gehören: * IDC MarketScape: SaaS and Cloud-Enabled Sales and Use Tax Automation Software for Enterprise 2021 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US47987421, Oktober 2021) * IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud Value-Added Tax Software 2021 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US47987321, Oktober 2021) * IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Sales Tax and VAT Automation Applications 2019 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US43263718, Januar 2019) ?Für wachsende Unternehmen, die mit globalen Steuerproblemen konfrontiert sind, ist die Investition in intelligente, automatisierte und durchgängige Steuerverwaltungstools unerlässlich", so Kevin Permenter, Senior Director, Enterprise Applications Research bei IDC. ?Vertex verfügt über ein umfassendes Know-how im Bereich der Steuersoftware für Unternehmen und bietet branchenführende Inhalte, Echtzeit-Berichtsfunktionen und einen kundenorientierten Ansatz, um die Navigation und Anpassung an die sich verändernde Landschaft des globalen Handels zu unterstützen." Klicken Sie hier, (https://www.vertexinc.com/resources/resource-library/vertex- named-leader-idc-marketscape) um zu erfahren, wie die skalierbaren Steuerautomatisierungslösungen von Vertex die Einhaltung von Vorschriften vereinfachen und das globale Wachstum unterstützen. Über IDC MarketScape Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethodik, die auf qualitativen und quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern aussagekräftig miteinander verglichen werden können. Dieses Rahmenwerk bietet Technologiekäufern auch eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter. Über Vertex Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet branchenspezifische Lösungen für die wichtigsten Bereiche der indirekten Besteuerung, einschließlich Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1500 Fachkräfte und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com (https://www.vertexinc.com/home-page) oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/vertexinc/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./). Copyright © 2024 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können jederzeit geändert werden und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Produktausrichtung und potenzielle Roadmap-Informationen stellen keine Garantie dar, dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und begründen keine Verpflichtung zur Lieferung von Hardware, Code oder Funktionen. Diese Informationen dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder Steuerentscheidungen verwendet werden. Die die für Produkte von Vertex beschriebene Entwicklung, Veröffentlichung und Zeitpunkte von Funktionen liegen im alleinigen Ermessen von Vertex Inc. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der U.S. Securities and Exchange Commission (?SEC") eingereichten Unterlagen beschrieben sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Vertex warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, zu deren Aktualisierung Vertex nicht verpflichtet ist.