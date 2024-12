Infineon Technologies - Diese beiden Kerzenmuster sollten Sie kennen!

Unseren „HSBC Daily Trading“-Newsletter nutzen wir häufig, um den Charme der hohen Zeitebene zu betonen. Die großen Trends schlagen sich auch auf Quartals- oder Monatsebene nieder. Manchmal sogar klarer als in den ganz kurzen Zeitebenen. Ein gutes Beispiel für ein spannendes Detail auf Monatsbasis stellt aktuell der Kursverlauf der Infineon-Aktie dar. Sowohl im August als auch im September konnte sich der Titel von den jeweiligen Tiefständen spürbar erholen. Unter dem Strich stehen zwei „Hammer“-Umkehrmuster in Folge zu Buche. Beachten sollten Anlegerinnen und Anleger zusätzlich, dass diese beiden besonderen Formationen im Dunstkreis des langfristigen Durchschnitts der letzten 38 Monate (akt. bei 32,17 EUR) ausgeprägt wurden. Nach einer längeren Anlaufphase mit mehreren Innenstäben arbeitet das Papier nun an einem Anstieg über die Marke von 33 EUR, welcher gleichbedeutend sowohl mit der „bullishen“ Auflösung der o. g. „Hammer“-Kerzen als auch mit der nachhaltigen Rückeroberung der angeführten Glättungslinie wäre. Als Belohnung winkt im Erfolgsfall ein Anlauf auf den Abwärtstrend seit Ende 2021 (akt. bei 38,29 EUR). Diese Trendlinie markiert den Auftakt zu einer wichtigen horizontalen Widerstandszone bei knapp 40 EUR.

Infineon Technologies (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Infineon Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

