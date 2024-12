DAX-FLASH: Kaum Bewegung vor Fed-Sitzung - Dow weitet Verluste aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor der Sitzung der US-Notenbank am heutigen Abend dürfte sich am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Nach zuletzt drei Börsentagen in Folge mit leichten Verlusten für den Dax wird dieser rund zwei Stunden vor Handelsbeginn nochmals moderat im Minus erwartet. Der Broker IG induzierte den Leitindex mit 20.227 Punkten knapp behauptet.

Als ausgemacht gilt, dass die Fed den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senkt. "Spannender als die Zinsentscheidung selbst ist heute die Aktualisierung der Fed-Prognosen für die Jahre 2025, 2026 und 2027", schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Bislang habe es die Notenbank vermieden, die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten zu kommentieren. Nun aber kämen die Fed-Mitglieder nicht mehr darum herum, die Auswirkungen von Trumps Wirtschaftspolitik auf Inflation, Wachstum und auf den Leitzins zu prognostizieren.

Altmann wies auf die jüngste Schwäche des US-Leitindex Dow Jones Industrial hin: "Der gestrige Handelstag war der neunte negative Tag in Serie". Eine solche Verluststrecke habe es zuletzt 1978 gegeben. Der technologielastige Nasdaq 100 war hingegen zuletzt auf immer neue Höchstmarken gestiegen./bek/stk