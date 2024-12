EQS-News: Circus ernennt ehemaligen Compass Group Top-Manager Jürgen Thamm zum Mitglied des Beirats

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Personalie

Circus ernennt ehemaligen Compass Group Top-Manager Jürgen Thamm zum Mitglied des Beirats

Jürgen Thamm, ehemaliger Regional Director Continental Europe bei Compass Group, bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung und Fachwissen über die Ineffizienzen der Food-Service-Branche bei Circus ein.

Die Compass Group ist das weltweit größte Catering-Unternehmen mit einem Umsatz von 42,2 Milliarden US-Dollar (2024) und über 500.000 Mitarbeitern weltweit.

Thamm verstärkt den Beirat von Circus gemeinsam mit Branchenexperten wie Dr. Arne Rost (Managing Director des führenden TUM Venture Lab Robotics/AI), um die Mission des Unternehmens voranzutreiben, KI und Robotik im Food-Service-Sektor global zu skalieren.

Hamburg, 18. Dezember 2024 – Circus SE (Xetra: CA1), ein führendes KI und Robotikunternehmen für autonome Systeme in der Verpflegung, gibt die Ernennung von Jürgen Thamm in ihrem Beirat bekannt. Als Regional Director Continental Europe bei der Compass Group, dem weltweit größten Catering-Unternehmen mit über 500.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 42,2 Milliarden US-Dollar, bringt er unvergleichliche Expertise im Food-Service Markt und strategischem Wachstum in die Mission von Circus ein, die globale Automatisierung der Lebensmittelversorgung durch KI und Robotik zu realisieren.

Mit jahrzehntelanger Führungserfahrung bei der Compass Group verfügt Thamm über ein tiefes Verständnis für die Komplexität und Ineffizienzen manueller Arbeitsabläufe in großflächigen Kantinen- und Verpflegungsstrukturen, die häufig zu erheblichen Lebensmittelabfällen führen. Während Compass sich auf die Versorgung großer Unternehmen konzentriert, sieht Thamm großes ungenutztes Marktpotenzial, das aufgrund der hohen Kosten und Einschränkungen manueller Prozesse bisher nicht erschlossen wurde.

„Vollautonomie ist der einzige Weg, um die wachsende Krise der steigenden Arbeitskosten und des Fachkräftemangels in der Food-Service-Branche zu lösen“, erklärt Thamm. „Die Nutzung von Robotik und KI durch Circus ist nicht nur innovativ, sondern absolut notwendig. Mit autonomen Lösungen wie dem CA-1 Roboter lassen sich neue Märkte erschließen, die bisher unzugänglich waren, und Lebensmittelabfälle sowie Ineffizienzen auf breiter Ebene reduzieren. Ich freue mich darauf, Circus bei dieser Transformation zu begleiten.“

Thamms Ernennung in den Beirat unterstreicht seinen festen Glauben an das transformative Potenzial von Robotik und KI in der Food-Service-Industrie. Die CircusAI-Technologie in Kombination mit dem revolutionären CA-1 Roboter ermöglicht eine vollständig autonome Lebensmittelproduktion, die die Grenzen manueller Arbeit überwindet, Lebensmittelabfälle reduziert und neue Chancen im Catering-Sektor eröffnet.

Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus, kommentiert: „Jürgens unvergleichliche Expertise im Catering- und Food-Service-Markt ist ein großer Gewinn für Circus, besonders kurz vor Eintritt in die Massenproduktion unserer Roboter. Seine Vision von Autonomie passt perfekt zu unserer Mission, den Fachkräftemangel der Branche mit Hilfe von KI zu lösen. Mit seiner Unterstützung gewinnen wir wertvolles Branchenwissen, um die Zukunft der autonomen Lebensmittelproduktion zu gestalten.“

Während Circus die Massenproduktion des CA-1 Roboters startet und seine globalen Aktivitäten ausbaut, verstärkt Jürgen Thamm den renommierten Beirat, dem bereits führende KI- und Robotik-Experten wie Dr. Arne Rost (Managing Director des TUM Venture Lab Robotics/AI) und Dr. Maria Danninger (Next Gen Robotics Go-to-Market Lead bei Accenture Tech Innovation) angehören.

Der Beirat unterstützt Circus dabei, ihre KI- und Robotik-Technologie weiter zu skalieren, für welche bereits Vorbestellungen von über 8.600 CA-1 Systemen inklusive CircusAI bestehen. Seit dem Start der Kommerzialisierung im zweiten Quartal dieses Jahres ist die starke Nachfrage nach Circus’ KI- und Robotik-Lösungen, die Personalkosten und Lebensmittelabfälle um über 90 % reduzieren können, auf ein jährliches Umsatzpotenzial von 1,1 Milliarden Euro gewachsen.

Über Circus Group

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Lösungen und autonome Robotik und transformiert den 2,6 Billionen Euro schweren Food-Service-Sektor durch den Einsatz autonomer Systeme. Mit seiner proprietären KI-Plattform CircusAI und dem weltweit ersten kommerziell nutzbaren KI-Roboter im Food-Service-Sektor, CA-1, setzt Circus neue Maßstäbe, um den branchenspezifischen Fachkräftemangel zu bewältigen.



Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com



Investor Relations Kontakt

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

ir@circus-group.com

Florian Anders

Leitung Unternehmenskommunikation

press@circus-group.com

