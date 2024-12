ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt Gerresheimer auf 'Buy' - Nahe am Bewertungboden

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie des Spritzen- und Ampullenzulieferers reagiere mit ihrem Kurseinbruch sehr sensibel auf enttäuschende Cagrisema-Daten des Kunden Novo Nordisk, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Freitag. Das Abnehmmittel sei mit seiner Doppelkammerspritze immens bedeutend für das Potenzial von Gerresheimer. Der Kursrutsch habe die Aktien allerdings schon sehr nahe an den von ihm bei etwa 62 Euro errechneten Bewertungsboden gebracht, so Vane-Tempest./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2024 / 06:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2024 / 06:38 / ET