ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 111,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 111,40 Euro belassen. Der Kursrutsch angesichts der enttäuschenden Studiendaten zum Abnehmmittel Cagrisema von Gerresheimer-Kunde Novo Nordisk wirke überzogen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Spezielle Zweikammerspritzen unter anderem von Gerresheimer, mit denen Cagrisema verabreicht wird, wolle Novo ohnehin in einigen Jahren durch Einkammermodelle ersetzen./niw/la

