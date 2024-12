Erdogan fordert Stopp von Unterstützung der Kurden in Syrien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ankara (Reuters) - Die Türkei fordert ein Ende der Unterstützung der kurdischen YPG-Kämpfer in Syrien. Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Freitag, die YPG sei eine terroristische Organisation ähnlich wie der Islamische Staat.

Beide Gruppen hätten in Syrien keine Zukunft. "In der kommenden Zeit glauben wir nicht, dass irgendeine Macht weiterhin mit Terrororganisationen zusammenarbeiten wird", sagte Erdogen. "Die Anführer von Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat und der PKK-YPG werden in kürzester Zeit zerschlagen."

Erdogan äußerte sich auf dem Rückflug von einem Gipfeltreffen in Ägypten, wie sein Büro in Ankara erklärte. Die YPG kämpft gegen den IS und wird dabei unter anderem von den USA unterstützt. Sie wird andererseits als Teil der verboteten kurdischen PKK angesehen, die gegen den türkischen Staat kämpft. In der Türkei, aber auch den USA und der EU wird die PKK als Terrororganisation eingestuft. Die USA haben noch immer 900 Soldaten in Syrien stationiert, die zusammen mit einer von der YPG angeführten Allianz arbeiten.

