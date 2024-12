Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube-Kommentaren wünscht. Heute geht es um Federal Express Corp., das weltweit größte Express-Transportunternehmen, das zeitgenaue Lieferungen in mehr als 220 Länder und Territorien anbietet.

FedEx hat gestern in der Nachbörse die Zahlen des zweiten Quartals veröffentlicht. Im gleichen Atemzug wurde angekündigt, FedEx Freight als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. Die erste Reaktion des Marktes war euphorisch. Nachdem die Anleger eine Nacht drüber geschlafen haben, dreht sich das Bild. Was nun?