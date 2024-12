Kosmetik-Riese L`Oreal übernimmt Korea-Geschäft von Migros

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Einzelhandelskonzern Migros verkauft seine südkoreanische Hautpflegefirma Gowoonsesang Cosmetics an den französischen Kosmetikriesen L'Oreal.

Die Hautpflegefirma mit rund 200 Mitarbeitern in Südkorea und etwa zehn Beschäftigten in China exportiere Produkte für empfindliche Haut in Länder im asiatisch-pazifischen Raum sowie in die USA , teilte Migros am Montag mit. Gowoonsesang führe unter anderem die renommierte Marke Dr.G. Den Preis legten die Firmen nicht offen.

Der koreanische Kosmetikmarkt wird von lokalen Marken dominiert, die zu den innovativsten der Welt gehören und im Ausland im Rahmen des "K-Beauty"-Trends immer beliebter werden. Dr.G werde die steigende Nachfrage nach K-Beauty und wirksamer, aber erschwinglicher Hautpflege befriedigen, erklärte L'Oreal. Die Mitarbeiter von Gowoonsesang würden von L’Oréal übernommen. Die Transaktion soll nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden in den nächsten Monaten abgeschlossen werden.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits am Freitag über den bevorstehenden Verkauf des Südkorea-Geschäfts an L'Oreal berichtet. Migros gehe davon aus, für den Rest der Tochter Mibelle, die neben Körperpflegeprodukten auch Wasch- und Reinigungsmittel sowie Margarine, Butter und Öle produziert, im ersten Quartal 2025 einen neuen Eigentümer zu finden.

