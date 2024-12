Spanien: Wirtschaft wächst weiter deutlich

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft hat in den Sommermonaten das vergleichsweise hohe Wachstumstempo gehalten. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt im Quartalsvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.

Bereits im zweiten Quartal war die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone um 0,8 Prozent gewachsen. Das Wachstum liegt damit merklich über dem Schnitt der Eurozone. Hier war die Wirtschaft nur um 0,4 Prozent gewachsen.

Im Jahresvergleich meldet das Statistikamt für das dritte Quartal ein Wachstum um 3,3 Prozent. Hier war zunächst ein Wachstum von 3,4 Prozent ermittelt worden. Im zweiten Quartal hatte es noch bei 3,2 Prozent gelegen./jsl/mis