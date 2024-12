Devisen: Eurokurs steigt über 1,04 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag über 1,04 US-Dollar geklettert. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0413 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte aufgrund eines Feiertags keinen Referenzkurs fest.

Marktbewegende Konjunkturdaten gab es kaum. In den USA war die Zahl der Erstanträge in der vergangenen Woche überraschend gesunken. Sie fiel um 1.000 auf 219.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 223.000 Anträge gerechnet. In Europa wurden feiertagsbedingt keine Daten veröffentlicht. Dort öffnen die Börsen zudem im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten erst am Freitag wieder./he