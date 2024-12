dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.12.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Delivery Hero darf Foodpanda in Taiwan nicht verkaufen - Aktie fällt

BERLIN - Der Essenlieferdienst Delivery Hero hat in Taiwan einen Rückschlag erlitten. Die dortige Wettbewerbsbehörde TFTC werde den im Mai bekanntgegebenen Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan nicht freigeben, teilte das Unternehmen über die Weihnachtsfeiertage mit. Der US-Fahr- und Lieferdienst Uber hatte den Bereich in einem mehrstufigen Geschäft für knapp eine Milliarde US-Dollar erwerben wollen. Die Aktie von Delivery Hero verlor zum Handelsauftakt am Freitag nach den Feiertagen deutlich.

Hellofresh will für weitere 75 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen

BERLIN - Der Kochboxenversender Hellofresh will für weitere 75 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. In keinem Fall würden mehr als 10 Millionen Papiere erworben, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Zweck des Aktienrückkaufs sei die Einziehung der zurückgekauften Anteilscheine und die damit verbundene Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft.

Hornbach-Finanzchefin Dohm geht

BORNHEIM - Die Hornbach Holding muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Karin Dohm werde spätestens zum 31. März auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheiden, teilte Hornbach am Montag im pfälzischen Bornheim mit. Vorstandschef Albrecht Hornbach werde interimistisch das Amt zusätzlich übernehmen, sollte es nicht zu einem nahtlosen Übergang kommen, hieß es.

Mehr als 500 Millionen E-Rezepte 2024

BERLIN - Elektronische Rezepte sind knapp ein Jahr nach verpflichtenden Vorgaben für die Praxen zum Massenstandard geworden. Von Jahresbeginn bis kurz vor Weihnachten wurden mehr als 512 Millionen E-Rezepte eingelöst, wie das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Seit 1. Januar 2024 müssen alle Praxen Rezepte digital ausstellen. Anstelle der früheren rosa Zettel sind sie dann auf drei Wegen einlösbar: Indem man die elektronische Gesundheitskarte der Krankenkasse in der Apotheke einsteckt, über eine E-Rezept-App oder als ausgedruckter QR-Code auf Papier.

Condor stutzt Nordamerika-Programm

FRANKFURT - Der Ferienflieger Condor stutzt für den Sommer sein Nordamerika-Programm, weil voraussichtlich weniger Passagiere von der Lufthansa an das Drehkreuz Frankfurt gebracht werden. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, der in einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen den Fluggesellschaften eine vorläufige Entscheidung zugunsten des Lufthansa-Konzerns gefällt hat. Danach ist die Kranich-Airline aktuell nicht mehr verpflichtet, Condor-Gäste zu Vorzugskonditionen nach Frankfurt zu den Fernflügen des Konkurrenten zu transportieren.

Bundesbank: Bargeld und Debit günstiger als Kreditkarten

FRANKFURT - Zahlungsvorgänge mit Bargeld oder Debitkarte sind laut einer Studie der Bundesbank für Privatleute deutlich billiger als mit Kreditkarte. Bei der Untersuchung haben die Experten auch erstmals verdeckte Kosten berücksichtigt, die für die Konsumenten aus der Freigabe von Daten entstehen.

Weitere Meldungen -Hahn verfehlt Ziel von zwei Millionen Fluggästen knapp -Weihnachtsgeschäft enttäuscht Einzelhändler -Xerox kauft Lexmark -Havarie-Frachter blockiert Bosporus-Meerenge -Nach dem Hoch: Bauspargeschäft normalisiert sich -So geht es 2025 beim Autozulieferer ZF weiter -EU: Verdächtiger Frachter gehört zu Russlands Schattenflotte -Umfrage: Krankenhäuser mit wirtschaftlichen Problemen -ROUNDUP/Nach Absturz: Baku stellt Flüge in viele russische Ziele ein -Fast fünf Millionen Bahn-Fahrgäste über Feiertage -ZDF-Intendant hält an Verfassungsbeschwerde zum Rundfunkbeitrag fest -Investorengruppe übernimmt Lilium-Betrieb -Experte rechnet mit weiteren Rabatten für Neuwagen

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis