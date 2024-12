EQS-PVR: ZEAL Network SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: ZEAL Network SE

ZEAL Network SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.12.2024 / 10:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Am 24. Dezember 2024 erhielten wir die folgende Mitteilung von Morgan Stanley:

Unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung vom 24.12.2024, in der mitgeteilt wurde, dass Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, am 20.12.2024 die Schwelle von 15 % der Stimmrechte an der ZEAL Network SE überschritten hat, geben wir hiermit gemäß § 43 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) folgende Mitteilung ab: