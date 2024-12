Warren Buffett geht mit 3 Aktien auf Schnäppchenjagd – ob sich ein Copy-Trade lohnt?

Warren Buffett, legendärer Investor und CEO von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2), ist bekannt für seine klugen Anlageentscheidungen. Und das mit großem Erfolg, denn seit 1965 hat er eine durchschnittliche jährliche Performance von 19,8 % erzielt.

Kein Wunder, dass seine Jünger jede Bewegung in seinem Portfolio genau verfolgen, um von seiner Expertise zu profitieren. Kürzlich machte Warren Buffett wieder einmal mit Investitionen in drei besondere Aktien auf sich aufmerksam.

Es handelte sich um Verisign (WKN: 911090), Sirius XM (WKN: A3ELRR) und Occidental Petroleum (WKN: 851921). Allesamt keine neuen Positionen. Zudem waren die Käufe für die Depotgröße überschaubar. In Verisign wurden beispielsweise gerade einmal 45 Mio. US-Dollar gepumpt. Die Oxy-Position war mit etwas mehr als 400 Mio. US-Dollar der größte Nachkauf.

Doch was zeichnet diese Unternehmen aus und warum könnten sie aus Buffetts Sicht attraktiv sein? Schauen wir genauer hin. Lohnt sich ein Copy-Trade?

Verisign: Der unsichtbare Riese im Internet

Kommen wir zur ersten Position, Verisign, einem Unternehmen, das die Infrastruktur des Internets betreibt. Es verwaltet unter anderem die Top-Level-Domains “.com” und “.net”.

Das Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Verträgen und stabilen Einnahmequellen durch die Verwaltung und Registrierung von Domains. Und wie jeder weiß: Wer ein erfolgreiches Online-Business einmal aufgebaut hat, der wird seine Domain nie wieder aufgeben.

Das Interesse von Buffett an Verisign könnte hier vor allem auf die Monopolstellung und die sehr gut vorhersehbaren Cashflows des Unternehmens abzielen. Die Eintrittsbarrieren in diesem Markt sind hoch, was Verisign zu einer echten Burggraben-Aktie macht. Genau das ist es, was Buffett so schätzen mag.

Wachstumspotenzial scheint dabei nach wie vor vorhanden zu sein. Historisch gesehen liegt das Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Es erweist sich als äußerst stabil. Dank regelmäßiger Aktienrückkäufe legt das EPS sogar deutlich schneller zu.

Ein erwartetes KGV von 28 (Stand 27.12.24, Morningstar) ist aber auf den ersten Blick nicht günstig. Aber es könnte zumindest fair sein, sofern man auf die starken Cashflows blickt.

Sirius XM: Entertainment auf Knopfdruck

Kommen wir zur zweiten Aktie, Sirius XM. Dies ist einer der führenden Anbieter von Satellitenradio in den USA. Die Technologie mag auf den ersten Blick nicht die attraktivste sein, aber es gibt einige Dinge, die für das Unternehmen sprechen.

So bietet das Unternehmen seinen 33 Millionen Abonnenten ein breites Angebot an Musik, Nachrichten und Sport. Beeindruckend ist die Reichweite von rund 150 Millionen Hörern. Das ist fast jeder zweite Amerikaner!

Für Sirius XM sprechen vor allem die solide Kundenbindung und die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Abo-Einnahmen sind zudem weniger zyklisch als Werbeeinnahmen. Und trotz der Konkurrenz durch Streaming-Dienste bleibt Sirius XM dank exklusiver Inhalte und einer starken Marktpräsenz ein großer Player.

Unschlagbar günstig ist dagegen die Bewertung mit einem erwarteten KGV von 7,1 (Stand: 27.12.24, Morningstar). Ein echtes Schnäppchen also. Langfristig würde ich allerdings die disruptive Bedrohung durch Anbieter wie Spotify (WKN: A2JEGN) genauer unter die Lupe nehmen.

Occidental Petroleum-Aktie: Energie bleibt Schlüsselthema

Kommen wir zu Warren Buffetts größter Aufstockung der jüngsten Vergangenheit, Occidental Petroleum. Occidental Petroleum ist ein US-amerikanisches Erdöl- und Erdgasunternehmen mit Fokus auf das Fracking.

Warren Buffetts Investition in diesen Player zeigt einmal mehr seinen Glauben an den langfristigen Wert von Energieunternehmen. Vor allem zeichnet sich das Energieunternehmen durch eine fokussierete Förderregion aus.

Er ist der größte Produzent und Landbesitzer im Permian Basin von Texas. Dort wird heute dank Schiefergas mehr Energie gefördert als in Saudi-Arabien. Ideal für die eigene Unabhängigkeit der USA, ideal für die politische Einflussnahme auf die globalen Energiemärkte. Und Occidental ist hier das zentrale Element.

Ein erwartetes KGV von 14 (Stand 27.12.24, Morningstar) mag weder teuer noch billig sein. Es stellt sich aber die Frage nach dem zukünftigen Transaktionspreis für Öl- und Gas. Und diese scheint Warren Buffett – trotz Energiewende – sehr optimistisch zu sehen.

Sollte man Warren Buffett bei der Aktienauswahl folgen?

Auch bei seiner jüngsten Auswahl setzt Warren Buffett zweifellos auf Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, starken Cashflows und Wettbewerbsvorteilen. Verisign, Sirius XM und Occidental Petroleum verkörpern genau diese Prinzipien.

Für Kleinanleger können solche Aktien grundsätzlich auch interessant sein, wenn man langfristig denkt und die spezifischen Risikofaktoren berücksichtigt. Aufgrund der bereits hohen Bewertung handelt es sich bei zwei von drei Aktien aber nicht unbedingt um echte Schnäppchen.

Anleger sollten auch bedenken, dass Buffett mit seinen Investitionen teilweise andere Ideen und Ziele verfolgt und zudem oft zu Konditionen investieren kann, die für Privatanleger nicht zugänglich sind. Zudem hat Warren Buffett in der Vergangenheit häufiger innerhalb kurzer Zeit seine Meinung geändert. Ein Copy-Trade wäre daher in diesen Fällen aus meiner Sicht nicht unbedingt angebracht.

Der Artikel Warren Buffett geht mit 3 Aktien auf Schnäppchenjagd – ob sich ein Copy-Trade lohnt? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Bershire Hathaway, Spotify und Verisign. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway.

Aktienwelt360 2024