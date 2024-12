Früherer US-Präsident Jimmy Carter ist tot

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter ist tot.

Seine Stiftung teilte am Sonntag mit, dass Carter in seinem Haus in Plains im Bundesstaat Georgia gestorben sei. Er wurde 100 Jahre alt. Der Demokrat amtierte von 1977 bis 1981 als 39. Präsident der Vereinigten Staaten. In den vergangenen Jahren hatte Carter zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde zuletzt palliativ betreut. 2015 hatte Carter bekannt gegeben, an einem metastasierten malignen Melanom (schwarzer Hautkrebs) erkrankt zu sein. Seine Frau Rosalynn war im November 2023 verstorben, die beiden waren 77 Jahre lang verheiratet gewesen. Carter hatte das höchste Lebensalter aller US-Präsidenten erreicht.

Carters Amtszeit war geprägt von großen wirtschaftlichen Herausforderungen wie steigenden Energiekosten, zunehmender Inflation und Arbeitslosigkeit. Im Jahr 1980 unterlag er schließlich seinem republikanischen Kontrahenten Ronald Reagan im Rennen um eine zweite Amtszeit. In der Außenpolitik konnte Carter mit einigen seiner Friedensinitiativen Erfolg verbuchen. Im Nahen Osten trug er beispielsweise mit dem Camp-David-Abkommen von 1978 zur Annäherung zwischen Ägypten und Israel bei. Seine Amtszeit wurde jedoch insbesondere von der Geiselnahme von Abgesandten in der US-Botschaft in Teheran 1979 und durch den missglückten Befreiungsversuch 1980 überschattet.

Nach seiner Zeit als Präsident erhielt Carter weltweit Anerkennung als Vermittler in internationalen Konflikten, darunter im Nahen Osten. Er bekam 2002 für seine humanitäre Arbeit den Friedensnobelpreis.

Geplant sind öffentliche Trauerfeiern für Carter in Atlanta und Washington.

