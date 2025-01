Blue Elephant Energy – Portfolioerweiterung in den Niederlanden um 88 MWp

EQS-Media / 02.01.2025 / 08:30 CET/CEST



Der Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy GmbH (BEE) mit Sitz in Hamburg hat am 20.12.2024 die Akquisition eines niederländischen PV-Parks von dem niederländischen Entwickler TPSolar unterzeichnet. Damit wurde der letzte Schritt für den Erwerb eines Portfolios mit einer Gesamtkapazität von ca. 88 MWp, bestehend aus drei PV-Parks, erfolgreich vollzogen.

Die erworbenen PV-Parks befinden sich über die Niederlande verteilt in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Der größte Park liegt mit einer Kapazität von 50 MWp im Nordosten des Landes und soll pünktlich zum Jahreswechsel 2025/2026 in Betrieb genommen werden. Ein weiteres, 9 MWp großes Projekt liegt im Süden des Landes und konnte bereits ans Netz angeschlossen werden. Das dritte der erworbenen Projekte liegt ebenfalls im Süden des Landes und umfasst 29 MWp. Für die Inbetriebnahme dieses Parks wird das zweite Quartal 2025 avisiert.

Nach vollständiger Inbetriebnahme des PV-Portfolios ist jährlich mit einer Einsparung von 48.830 Tonnen CO

2

-Emissionen sowie 38.493 m

3

Wasser zu rechnen. Damit werden die drei Parks einen Beitrag zur Durchsetzung der ambitionierten Klimaziele der Niederlande bis 2035 leisten.

Nach Vollzug dieser Investition hat BEE sein niederländisches Gesamtportfolio auf 717 MWp erweitert. Damit erhöht sich das Bestandsportfolio der BEE auf 1.730 MW, welches PV-, Windparks und Batteriespeicher in neun Ländern umfasst.

„Wir freuen uns, mit dieser Investition unser Portfolio in den Niederlanden auf über 717 MWp auszubauen“, kommentiert Tim Kallas, Chief Investment Officer der Blue Elephant Energy GmbH. „Diese Transaktion stärkt unsere vertrauensvolle Partnerschaft mit TPSolar und ist ein Beleg unserer erfolgreichen Wachstumsstrategie und liefert einen weiteren Beitrag zu unserem übergreifenden Engagement für eine grünere Zukunft.“

Martin Voigt, Chief Finacial Officer bei TPSolar erklärt: „Wir bedanken uns bei BEE für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit der Umsetzung dieses Portfolios konnten wir unsere Ziele für 2024/2025 erfüllen und setzen unseren Wachstumspfad wie geplant fort. Wir sind stolz auf unser großartiges Team. Jeder einzelne trägt einen wesentlichen Teil zu unserem Erfolg bei.“

Über TPSolar:

TPSolar Nederland B.V. entwickelt, finanziert, baut und betreibt PV- und Speicher-Projekte in den Niederlanden. Mit der Errichtung des BEE Portfolios realisiert das Team bis Ende 2025 die gleiche Leistung wie in den 5 vorangegangen Jahren, was den Wachstumstrend der Gesellschaft belegt. Das Team hat sich bereits für weitere ca. 200 MWp den niederländischen Einspeisetariff SDE gesichert und ist somit perfekt aufgestellt für die Zukunft im niederländischen Markt und ein nachhaltiges Wachstum.

Kontakt:

TPSolar Nederland B.V.

info@tpsolar.nl

Tel: +31 023 741 01 44

Über Blue Elephant Energy GmbH:

Die Blue Elephant Energy GmbH (BEE) entwickelt, erwirbt und betreibt Solar- und Windparks in neun Ländern mit Fokus auf West- und Zentraleuropa. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurde ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von derzeit 1.730 MW aufgebaut, wovon sich ein Teil im Bau befindet. BEEs erneuerbare Energieanlagen tragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei: Bis Ende 2023 hat die BEE 3.016.623 t CO

2

eingespart und 2.398.323 Haushalte mit sauberer Energie versorgt. Im Rahmen ihrer ESG-Strategie leistet BEE einen direkten Beitrag zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene, insbesondere in Chile und in der Dominikanischen Republik. BEE verfügt über eine eigene Projektentwicklungspipeleine von rund 4,5 GW.

Kontakt:

Blue Elephant Energy GmbH

Karen Westphal

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Fon: +49 40 320 27 21 0

Fax: +49 40 320 27 21 02

E-Mail:

IR@blueelephantenergy.com

