Neuer Meilenstein: CarUX stellt neuartiges Modell für Smart Cockpit vor

Ein harmonisches Nutzererlebnis der nächsten Generation, das die Verschmelzung von Technologie, Komfort und Freiheit perfekt verkörpert

CarUX stellt Windshield Reflective Solution (WRS) vor

Las Vegas - Media OutReach Newswire - 3. Januar 2025 - CarUX Technology Pte Ltd, mit der Ausrichtung „More than Display, and Far Beyond", wird vom 7. bis 9. Januar in Las Vegas, USA, neue Bildverarbeitungslösungen für Automobilprodukte vorstellen, die auf ihrer Strategie,„HUE", basieren.CarUX hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Grenzen von Anzeigegeräten durch die Produktstrategie „" zu überwinden. Die Innolux Gruppe wird ihre Tochtergesellschaft CarUX als Systemanbieter beim aktiven Ausbau von Smart Automotive Solutions unterstützen.Die CarUX-Automobillösungen zeichnen sich durch organische Formen aus, die sich in das Fahrzeugdesign integrieren. Die Displays zeichnen sich durch eine herausragende Leistung aus, darunter eine extrem niedrige Reflexionsrate, hohe Helligkeit, hoher Kontrast, große Farbskala, Energieeffizienz und schnelle Reaktionszeiten. Zusätzlich zu CarUXs' laufenden AM miniLED, MicroLED sowie der ersten OLED-Lösung sind in seinem Portfolio von Vision-LösungenCarUX stellte eine umfassende Windshield Reflective Solution (WRS) vor, die die „9,6-Zoll Micro-LED AR WRS" und die „48-Zoll WRS" umfasst. WRS nutzt die hohe Helligkeit, die hohe Auflösung und die Energieeffizienz des Micro-LED-Projektionsmoduls, eingebettet in proprietäre Algorithmen, um stereoskopische Bilder mit Tiefenwahrnehmung zu liefern. Dies ermöglicht es dem Fahrer, wichtige Informationen aus dem projizierten Bild auf der Windschutzscheibe abzurufen, während er seine Augen auf der Straße behält, was die Fahrsicherheit erhöht.Während der Messe stellt CarUX auch mehrere innovative Technologien unter dem Motto „Harmonious Driving Experience" vor, darunter mehr als zehn Funktionen in „Smart Display", die verteiltes Rechnen ermöglichen und die Bandbreite der Datenübertragung verringern, mehrere neue Versionen von „InvisiView", „Kinematic Solutions", „Haptics and Force Sensing" und „Camera Behind Display". CarUX treibt die Entwicklung von Lösungen aktiv voran und liefert in Zusammenarbeit mit strategischen Partnern einen verbesserten Wert für das gesamte Ökosystem.CarUX hat gemeinsam mit seinem Partner JDI das „32-Zoll-OLED-LID" entwickelt, das mit der OLED-Technologie der nächsten Generation, eLEAP, ausgestattet ist. Im Vergleich zu herkömmlichen OLED-Displays auf dem Markt bietet eLEAP die doppelte Helligkeit und die dreifache Lebensdauer und bietet den Kunden damit eine überlegene OLED-Display-Option. Darüber hinaus stellt eLEAP einen Durchbruch im Bereich GreenTech dar. Der hocheffiziente Herstellungsprozess reduziert die CO2-Emissionen um 50 % und macht es damit zu einer nachhaltigen Lösung für die Automobilbranche.Hashtag: #CarUX

