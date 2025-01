CloudFlare - relative Stärke eröffnet Trading-Chance

Die Aktie von Cloudflare hat sich in der jüngsten Schwächephase der Märkte sehr gut gehalten. Am Freitag ist ein neues charttechnisches Setup entstanden, das seinen Ursprung im Goersch Dashboard hat. Der Goersch Trend ist auf Tages- und Wochenbasis bullish, der Slow Stochastic Indikator zeigt an, dass der Kurs in den überverkauften Bereich gelaufen ist und nun möglicherweise der Boden drin ist. Das KGV für die nächsten 12 Monate ist mit 147 sehr hoch, liegt aber nur im Bereich des Durchschnitts der letzten zwei Jahre.

Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Premium-Artikel lesen

Chartzeit: Exklusive Trading- und Investmentideen

Xetra® Echtzeitkurse für Aktien, ETNs und ETCs

Als Neukunde kostenlos testen Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Nur 14,90 € pro Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung