Bayer-Tochter Vividion übernimmt US-Biotechfirma Tavros

Frankfurt (Reuters) - Der Agrar- und Pharmakonzern Bayer baut sein Portfolio im Bereich der funktionellen Genomik mit einem Zukauf in den USA aus.

Der Leverkusener Dax-Konzern teilte am Mittwoch mit, dass seine Biotech-Tochter Vividion Therapeutics die Präzisions-Onkologie-Plattform Tavros Therapeutics mit Sitz in Durham, North Carolina, übernehmen werde. "Die Übernahme von Tavros ist ein wichtiger nächster Schritt in unserem Bestreben, die Entwicklung von bisher nicht adressierbaren Zielmolekülen zu beschleunigen, um die Ergebnisse für Patienten mit hohem medizinischem Bedarf zu verbessern", sagte Jürgen Eckhardt, Leiter der Geschäftseinheit Business Development and Licensing der Division Pharmaceuticals von Bayer. "Wir haben in den letzten zwei Jahren eine sehr produktive Zusammenarbeit erlebt und die klaren Synergien zwischen unseren Plattformen gesehen", ergänzte Eoin McDonnell, Chef und Mitbegründer von Tavros. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben.

