Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,27 Prozent auf 131,60 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,54 Prozent. In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Medienberichte zur künftigen Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump belasteten die Kurse. Dieser wolle einen nationalen wirtschaftlichen Notstand auszurufen, um eine rechtliche Grundlage für Zölle zu schaffen, berichtete der Fernsehsender CNN unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Die Einführung von hohen Zöllen in den USA könnten zu einer höheren Inflation führen. Dies würde den Spielraum für Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank verringern. Dies belastet die Kurse.

Zunächst waren die Festverzinslichen noch durch schwache Daten aus der deutschen Industrie nach unten gedrückt worden. In Deutschland sind im November zudem die Industrieaufträge deutlich gefallen. "Angesichts der sinkenden Aufträge im verarbeitenden Gewerbe ist für die kommenden Monate auch mit einer schwachen Industrieproduktion zu rechnen", kommentierte Vincent Stamer, Volkswirt bei der Commerzbank. "Daher gehen wir für das Winterhalbjahr auch allenfalls von einer Stagnation der deutschen Wirtschaft aus."/jsl/he