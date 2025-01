Insider - Lufthansa-Einstieg bei Fluglinie ITA am Montag unter Dach und Fach

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Lufthansa steht bei ihrem langen Werben um die italienische ITA Airways kurz vor dem Ziel.

Der Einstieg bei der staatlichen Fluggesellschaft solle am 13. Januar offiziell über die Bühne gehen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von einer mit der Sache vertrauten Person. Diesen Termin vom kommenden Montag habe Konzernchef Carsten Spohr im Dezember bei einer Belegschaftsveranstaltung genannt, betonte der Insider. Die Lufthansa erklärte dazu, man könne bestätigen, "dass das Closing für die Beteiligung an ITA Airways für Anfang 2025 geplant ist". Zuvor hatte die Agentur dpa darüber berichtet.

Die Lufthansa hatte im Juli die kartellrechtliche Genehmigung der EU erhalten, 41 Prozent der staatlichen ITA, der Nachfolgegesellschaft der in Konkurs gegangenen Alitalia, für 325 Millionen Euro zu übernehmen, um ihre Präsenz auf dem lukrativen südeuropäischen Markt zu stärken. Lufthansa und das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium mussten jedoch auf Druck der EU Zusagen machen, um Wettbewerbern die Aufnahme von mehr Kurz- und Langstreckenflügen aus Italien zu ermöglichen und einige Start- und Landerechte am Mailänder Flughafen Linate zu übertragen. In einem zweiten Schritt will die Lufthansa, voraussichtlich in einigen Jahren, für rund 325 Millionen Euro weitere 49 Prozent an ITA kaufen.

