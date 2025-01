EQS-News: ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU erzielt Umsatz- und Kundenwachstum im dritten Quartal mit starkem Wachstum in DACH – Prognose bestätigt

EQS-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU erzielt Umsatz- und Kundenwachstum im dritten Quartal mit starkem Wachstum in DACH – Prognose bestätigt



09.01.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

ABOUT YOU ERZIELT UMSATZ- UND KUNDENWACHSTUM IM DRITTEN QUARTAL

MIT STARKEM WACHSTUM IN DACH – PROGNOSE BESTÄTIGT

Umsatzwachstum um 1,3% ggü. Vorjahr auf 558,9 Mio. EUR und Erhöhung des bereinigten EBITDA1 auf 20,1 Mio. EUR im dritten Quartal

Zweistelliges Wachstum um 18,0% ggü. Vorjahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz, stabile Umsatzentwicklung im Rest von Europa sowie leichtes Wachstum im B2B-Segment Tech, Media und Enabling

Hoher Free Cash-Flow von 123,9 Mio. EUR führt zum Anstieg der Liquidität auf 255,9 Mio. EUR

Steigende Zahl aktiver Kund*innen LTM2 im Online-Fashion-Store wieder bei 12,8 Mio. mit durchschnittlichem Bestellwert LTM von 59,3 EUR

Launch exklusiver Celebrity Brands und Kollektionen, wie z. B. der Fashion Brand NETFLIX COLLECTION, zur Aktivierung neuer, wiederkehrender sowie bestehender Kund*innen

Internationaler Kundenzuwachs, Wachstum der wiederkehrenden Lizenzumsätze um ~30% ggü. Vorjahr und weiterhin hohe Profitabilität bei SCAYLE

SCAYLE Payments mit ersten Produktivsetzungen für Marktplatzpartner in Österreich und Deutschland zum Ausbau der Marktplatzfunktionen im Online-Fashion-Store – weitere Märkte in Umsetzung

Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 bestätigt: Vorstand erwartet Umsatzwachstum von +1% bis +7% ggü. Vorjahr und ein bereinigtes EBITDA von 15 Mio. EUR bis 35 Mio. EUR

Hamburg | 9. Januar 2025 – Für das dritte Quartal 2024/2025 berichtet die ABOUT YOU Group ein Wachstum der Umsatz- und Kundenzahlen in allen Geschäftsfeldern. Bei ABOUT YOU, einem der führenden Online-Fashion-Stores für die Generationen Y und Z, bestellten 12,8 Mio. Kund*innen in zwölf Monaten und sorgten damit für eine Rückkehr zum Wachstumstrend. Dynamisch entwickelte sich auch das Business-to-Business-Geschäft. SCAYLE, die Tochtergesellschaft für Enterprise-Shop-Systeme, generierte Wachstum durch neue internationale Partnerschaften. Die jüngste Tochtergesellschaft der Group, SCAYLE Payments, konnte nach dem Erhalt der Zahlungsdiensterlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bereits erste Markteinführungen erfolgreich umsetzen. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand die im Oktober konkretisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025.

Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,3% auf 558,9 Mio. EUR, nachdem das kühle Wetter im September und Oktober einen idealen Start in die Herbst-/Wintersaison bot. Abweichend zum Vorjahr ist zu beachten, dass der Konzernumsatz – anders als die Umsätze der einzelnen Berichtssegmente – noch nicht die Bestellungen am Black Weekend reflektiert, da die Umsätze erst nach der Lieferung an die Kund*innen erfasst und damit im vierten Quartal ausgewiesen werden.

„Unsere Kundenzahl ist auf ihren Höchststand zurückgekehrt – ein klares Zeichen für unseren nachhaltigen Wachstumskurs im dritten Quartal“, so Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Group. „Besonders erfreulich ist, dass ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Bestellungen während der Black Weeks im November von Neukund*innen stammte. Dieses Ergebnis bestätigt unseren disziplinierten Kapitaleinsatz und die Wirkung unserer gezielten Investitionen. Gleichzeitig haben wir in den letzten Quartalen ein profitableres und liquideres Geschäftsmodell mit positivem EBITDA und Free Cash-Flow aufgebaut. Für die nächsten Phasen unserer Entwicklung sind wir hervorragend aufgestellt.“

STARKE MARGEN UND VERBESSERTE LIQUIDITÄT

Das bereinigte EBITDA erreichte im dritten Quartal 20,1 Mio. EUR bei einer Marge von 3,6%. Im selben Zeitraum stieg der Free Cash-Flow auf 123,9 Mio. EUR und übertraf damit das Vorjahresquartal um 30,8 Mio. EUR. Die Liquidität betrug zum Ende der Periode 255,9 Mio. EUR.

Zur nachhaltigen Stärkung der Profitabilität und Liquidität setzte die ABOUT YOU Group konsequent auf Steigerungen der Marge und Effizienz. Die Bruttomarge lag mit 42,0% deutlich über dem Vorjahreswert und profitierte weiterhin von niedrigeren Lagerbeständen sowie einer geringeren Rabattintensität. Darüber hinaus senkte die E-Commerce-Gruppe ihre Verwaltungskosten um 8,7% und reduzierte deren Verhältnis zum Umsatz auf nur 3,6%. Die Marketingausgaben gingen leicht um 0,3% zurück und entsprachen 12,2% des Umsatzes. Der Fokus lag auf Performance Marketing, ausgewählten Kampagnen in klassischen Medien sowie gezielten Aktionen zur Gewinnung, Reaktivierung und Bindung von Kund*innen.

Dazu gehörten auch die Kampagnen im Online-Fashion-Store zu den Black Weeks, die hohe Bestellvolumina bei einer deutlichen Steigerung der Profitabilität erzielten. Überdurchschnittlich viele Bestellungen von Neukund*innen und mehr als 730 Mio. Impressionen auf Social Media unterstrichen die Reichweite und Wirkung während des Kampagnenzeitraums.

RÜCKKEHR ZU STEIGENDEN KUNDEN- UND BESTELLZAHLEN

Das dritte Quartal brachte eine positive Trendwende der Kunden- und Bestellzahlen. In den letzten zwölf Monaten bis zum 30. November 2024 zeigte die Zahl der aktiven Kund*innen ein Wachstum um 3,0% auf 12,8 Mio., zugleich stiegen auch die Bestellungen leicht auf 38,5 Mio.. Dass der durchschnittliche Bestellwert um 5,8% auf 59,3 EUR zunahm, belegte die anhaltend hohe Nachfrage der trendbewussten Generationen Y und Z nach einem Einkaufserlebnis, das Shopping und Entertainment nahtlos miteinander verbindet.

So setzte ABOUT YOU seinen innovativen Fashiontainment-Ansatz im dritten Quartal konsequent um. Ein Highlight war der Launch der NETFLIX COLLECTION, einer exklusiven Fashion Brand von ABOUT YOU und dem ikonischen Entertainment-Service Netflix. Seit Oktober bietet die Marke streng limitierte Stücke an, die von beliebten Netflix-Serien und -Filmen für Serienfans und Modeliebhaber*innen inspiriert sind. Schon im Dezember folgte die zweite Kollektion zu Squid Game, passend zum Release der zweiten Staffel von einer der weltweit erfolgreichsten Netflix-Serien. Hinzu kamen die Launches neuer Celebrity Brands, wie z. B. KAVAZI by ABOUT YOU in Zusammenarbeit mit der „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“-Darstellerin Chryssanthi Kavazi. Zusätzlich lancierten erfolgreiche bestehende Brands mit Künstler*innen, Athlet*innen und Creator*innen – wie von Content Creatorin Cita Maass, Designer Guido Maria Kretschmer, Fußballstar Kevin Trapp und Supermodel Lorena Rae – neue Kollektionen ihrer Brands „by ABOUT YOU“.

DEUTLICH ZWEISTELLIGES UMSATZWACHSTUM IM SEGMENT DACH

Das Wachstum des Online-Fashion-Stores, dem Handelsgeschäft von ABOUT YOU, wurde im dritten Quartal von der starken Entwicklung im Segment DACH getragen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz stieg der Umsatz um 18,0% im Jahresvergleich auf 295,0 Mio. EUR. Das sich weiter aufhellende Marktumfeld sowie die kühlen Wetterbedingungen unterstützten das Umsatzwachstum. Das bereinigte EBITDA des Segments erreichte 14,5 Mio. EUR bei einer Marge von 4,9%.

Auch in den restlichen europäischen Märkten (Segment Rest of Europe, RoE) verbesserte sich die Profitabilität. Der Umsatz lag bei 282,2 Mio. EUR, während das bereinigte EBITDA auf -4,9 Mio. EUR stieg. Die EBITDA-Marge des Segments erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf -1,8%.

DYNAMISCHE ENTWICKLUNGEN IM BUSINESS-TO-BUSINESS-GESCHÄFT

Das Business-to-Business-Geschäft der ABOUT YOU Group kehrte im dritten Quartal auf seinen Wachstumskurs zurück. Die Umsatzerlöse stiegen um 6,9% auf 55,0 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA betrug 18,8 Mio. EUR bei einer hohen Marge von 34,1%.

Durch strategische Wachstumsinvestitionen in den Tech-Bereich erzielte SCAYLE, das technische Rückgrat von mehr als 200 Online-Shops von Marken und Händlern, ein dynamisches Wachstum. Die Akquise und Go-Lives neuer Enterprise-Kunden, darunter Manchester United und Harrods im Vereinigten Königreich, führten zum Anstieg der wiederkehrenden Lizenzumsätze im dritten Quartal um ~30% im Vergleich zum Vorjahr. Mit einer Bruttomarge von ~85% auf diese Umsätze und einer bereinigten EBITDA-Marge von ~50% ist SCAYLE weiterhin hochprofitabel.

Auch SCAYLE Payments, das Zahlungsdienstleistungsunternehmen der ABOUT YOU Group, machte strategische und operative Fortschritte. Nach der im Oktober erteilten Zahlungsdiensterlaubnis der BaFin launchten die ersten Marktplatzpartner im Dezember in Österreich sowie im Januar in Deutschland, und werden nun auf weitere europäische Länder ausgeweitet. Die Gesellschaft baut die Marktplatzfunktionen im Online-Fashion-Store aus und stärkt die Kontrolle über den Zahlungsverkehr.

PROGNOSE BESTÄTIGT – ÜBERNAHMEANGEBOT VON ZALANDO

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025, die im Rahmen der Halbjahresberichterstattung am 10. Oktober 2024 konkretisiert wurde. Er erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum in der Spanne von +1% bis +7% gegenüber dem Vorjahr und ein bereinigtes EBITDA zwischen 15 Mio. EUR und 35 Mio. EUR.

Zudem gab Zalando am 11. Dezember 2024 die Absicht bekannt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb von bis zu 100% des Grundkapitals der ABOUT YOU Group zu einem Angebotspreis von 6,50 EUR je Aktie abzugeben. Die Hauptaktionäre der ABOUT YOU Group – die Otto Group, die Otto-Familie, HEARTLAND sowie das Management von ABOUT YOU – haben verbindliche Vereinbarungen zum Verkauf ihrer Anteile von etwa 73% des Grundkapitals an Zalando unterzeichnet. Der Übernahmeprozess befindet sich derzeit in der Umsetzung und verläuft planmäßig entlang der im Dezember beschriebenen Abläufe.

Alle Dokumente zur Quartalsberichterstattung, einschließlich der Quartalsmitteilung, sind auf der Investor Relations-Website abrufbar. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das aktuelle Geschäftsjahr ist am 8. Mai 2025 vorgesehen.

Q3

24/25 Q3

23/24 Veränderung

zum Vj. Metriken zum Kundenverhalten LTM Aktive Kund*innen (in Mio.) 12,8 12,4 3,0% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 38,5 38,4 0,1% Durchschnittliche Bestellungen pro aktiven Kund*innen (in #) 3,0 3,1 (2,8)% Durchschnittliche Warenkorbgröße

(in EUR inkl. MwSt.) 59,3 56,0 5,8%

(Mio. EUR,

falls nicht anders angegeben) Q3

24/25 Q3

23/24 Veränderung

zum Vj. 9M

24/25 9M

23/24 Veränderung

zum Vj. Finanzkennzahlen der Segmente Umsatzerlöse 558,9 551,9 1,3% 1.527,3 1.498,6 1,9% DACH 295,0 249,9 18,0% 772,8 706,0 9,5% RoE 282,2 285,2 (1,1)% 728,8 726,2 0,4% Tech, Media und Enabling 55,0 51,4 6,9% 145,9 144,5 1,0% Überleitung (73,2) (34,7) — (120,1) (78,0) — Bereinigtes EBITDA 20,1 19,8 1,7% 32,9 11,0 198,5% DACH 14,5 10,8 33,4% 24,0 27,8 (13,7)% RoE (4,9) (12,8) 61,3% (25,1) (47,3) 47,0% Tech, Media und Enabling 18,8 19,7 (4,7)% 40,3 38,9 3,6% Überleitung (8,2) 2,0 — (6,3) (8,4) — Bereinigte EBITDA-Marge 3,6% 3,6% 0,0pp 2,2% 0,7% 1,4pp DACH 4,9% 4,3% 0,6pp 3,1% 3,9% (0,8)pp RoE (1,8)% (4,5)% 2,7pp (3,4)% (6,5)% 3,1pp Tech, Media und Enabling 34,1% 38,3% (4,2)pp 27,6% 26,9% 0,7pp Finanzkennzahlen des Konzerns Bruttoergebnis vom Umsatz 234,9 222,6 5,6% 629,6 576,8 9,2% Bruttomarge (in % der Umsatzerlöse) 42,0 40,3 1,7pp 41,2 38,5 2,7pp NWC (Net Working Capital) (161,4) (46,5) (247,4)% (161,4) (46,5) (247,4)% CAPEX (Capital Expenditures) 10,1 3,7 174,6% 34,0 31,0 9,6% Periodenergebnis (EAT) (3,9) (10,4) 62,8% (41,5) (80,2) 48,3% Free Cash-Flow 123,9 93,1 33,1% 137,9 60,4 128,1%

Das dritte Quartal 2024/2025 endete am 30. November 2024.

Definitionen sind der Quartalsmitteilung der ABOUT YOU Holding SE zu entnehmen.

ÜBER DIE ABOUT YOU GROUP

Die ABOUT YOU Group ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in verschiedene strategische Geschäftsfelder gegliedert: Der Online-Fashion-Store ABOUT YOU bildet das Business-to-Consumer-Geschäft. Mit über 12 Mio. aktiven Kund*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben Inspiration ein Sortiment mit mehr als 700.000 Artikeln von rund 4.000 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Über 200 Online-Shops haben sich für die SCAYLE Commerce-Technologie im Lizenzmodell entschieden, darunter führende Marken und Händler wie Harrods, Manchester United, Deichmann, Fielmann und der FC Bayern. Die jüngste Tochtergesellschaft der ABOUT YOU Group, SCAYLE Payments GmbH, ergänzt das Angebot der Gruppe im Bereich Zahlungsdienstleistungen. Der Zahlungsdienstleister hat im Oktober 2024 die Zahlungsdiensterlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten und befindet sich derzeit in der Produktivsetzung in verschiedenen europäischen Märkten. SCAYLE Payments ermöglicht eine nahtlose Integration moderner Zahlungslösungen und trägt zur Skalierung der digitalen Geschäftsmodelle der Firmenkunden bei.

Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.aboutyou.de

PRESSEKONTAKT

Laila Helmy | Corporate Communications

presse@aboutyou.com

Sinah Brending | Financial Communications

sinah.brending@aboutyou.com

KONTAKT INVESTOR RELATIONS

Frank Böhme | Investor Relations

frank.boehme@aboutyou.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Bestimmte Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte „können“, „werden“, „sollten“, „planen“, „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „projizieren“, „Ziel“ oder „anvisieren“ oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. Die ABOUT YOU Holding SE übernimmt keine Gewähr dafür, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen erreicht werden oder sich als richtig erweisen. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen. Weder die ABOUT YOU Holding SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

1 EBITDA bereinigt um (i) Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente,

(ii) Restrukturierungskosten und (iii) Einmaleffekte

2 Last twelve months; der letzten zwölf Monate

09.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: ABOUT YOU Holding SE Domstraße 10 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 638 569 – 0 E-Mail: info@aboutyou.de Internet: https://corporate.aboutyou.de ISIN: DE000A3CNK42 WKN: A3CNK4 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2063967

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2063967 09.01.2025 CET/CEST