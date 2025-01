Musk und Weidel scherzen über Bürokratie in Deutschland

BERLIN/WASHINGTON (dpa-AFX) - In ihrem öffentlichen Online-Gespräch haben sich der US-Milliardär Elon Musk und die AfD-Vorsitzende, Alice Weidel, über deutsche Bürokratie lustig gemacht. Weidel fragte Musk, ob er wisse, wie lange es dauert, um in Deutschland ein Unternehmen anzumelden. Der Tech-Unternehmer lachte und sprach dann über die Eröffnung seiner Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin.

Er habe damals "einen Lastwagen voller" Papiere bei den deutschen Behörden abliefern müssen, sagte Musk. Gleichzeitig betonte er, die Landesregierung von Brandenburg und die Bundesregierung hätten Tesla damals sehr bei der Eröffnung der Autofabrik unterstützt. Dennoch sei der Prozess aufgrund der hohen Zahl von Vorschriften extrem aufwendig gewesen. Dass die Brandenburger AfD damals gegen das Tesla-Werk Stimmung gemacht hatte, war zwischen Musk und Weidel kein Thema./abc/DP/he