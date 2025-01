Zalando-Aktie weiter unter Druck

Die Zalando-Aktie hat am Freitag als Dax-Schlusslicht ihren Abwärtstrend mit einem Minus von 3,27 Prozent auf 29,27 Euro fortgesetzt.

Seit dem im Dezember erreichten Hoch seit Mai 2023 haben die Papiere des Online-Modehändlers nun schon fast ein Fünftel ihres Wertes verloren. Der Kurs testet jetzt langsam den Anfang 2024 auf dem Rekordtief gestarteten Erholungstrend.

Analystin Georgina Johanan von der Bank JPMorgan rechnet in einer am Freitag veröffentlichten Studie mit einem soliden Schlussquartal des Unternehmens. Das sei in den Aktienkurs aber bereits eingepreist, schrieb die Expertin.

Sie sieht mit einem Kursziel von weiterhin 28 Euro mittelfristig denn auch noch etwas Luft nach unten und stuft die Aktien unverändert mit Neutral ein.