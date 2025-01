IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining Corp. blickt auf die Erfolge im Jahr 2024 zurück und erläutert seine Vision für 2025

IRW-PRESS: Giant Mining Corp.: Giant Mining Corp. blickt auf die Erfolge im Jahr 2024 zurück und erläutert seine Vision für 2025

VANCOUVER, BC - 10. Januar 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, einen Überblick über die transformativen Entwicklungen im Jahr 2024 zu geben, die die Voraussetzungen für das Jahr 2025 geschaffen haben, das sich zum bisher ehrgeizigsten und erfolgreichste Jahr für das Unternehmen entwickeln könnte.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining liegt weiterhin auf der Kupferlagerstätte Majuba Hill in Nevada. Das Unternehmen, sein erstklassiges Beraterteam und seine globalen Stakeholder sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass Majuba Hill das Potenzial hat, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten und ein zukünftiger Lieferant dieses wichtigen roten Metalls sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für den Weltmarkt zu werden.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: -Nevada - vom Fraser Institute als führende Rechtsprechung für den Bergbau eingestuft

Projektfläche:-9.684 Acres

Infrastruktur: -Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Zufahrt besteht über 23 Meilen an gut ausgebauten Landstraßen ab der Ausfahrt Imlay (Nevada) von der U.S. Interstate 80. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen ermöglicht.

Geschichte:-ehemaliger Produktionsbetrieb

Abbildung 1: Historische Produktion von Majuba Hill (Wert von 32 Millionen US$ zu heutigen Preisen)

Bohrungen:-Bohrungen über bislang 83.925 Fuß. Neuwert dieser Bohrungen von ungefähr 10,4 Millionen US$ an Erschließungskosten.

Mineralisierung: -Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist.

Lagerstätte: -In einem Bericht der Firma RESPEC Engineering aus dem Jahr 2023 wird das Potenzial für eine Lagerstätte im Umfang von bis zu 660.000.000 Pfund Kupfer beschrieben. Siehe Bericht.

Erweiterungsmöglichkeiten:-IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen legen die Möglichkeit für eine Erweiterung in alle Richtungen nahe.

Vollständig finanziert: Finanzierung für Bohrkampagne 2025 gesichert.

Wir sind hochzufrieden mit den Erfolgen, die das Unternehmen 2024 bei Majuba Hill im Hinblick auf den Ausbau einer unserer Ansicht nach potenziell bedeutenden inländischen Kupferlagerstätte für die USA erzielen konnte, und zwar zum Nutzen aller Stakeholder von Giant Mining und der Welt im Allgemeinen, so David Greenway, CEO von Giant Mining. Wir verfügen über die finanziellen Mittel, um mit Majuba Hill die nächste Stufe zu erreichen, und ich sehe dem Jahr 2025 mit Spannung entgegen.

Giant Mining ist begeistert von den Meilensteinen, die das Unternehmen im Jahr 2024 erreichen konnte:

- Giant Mining hat seinen 2023 von der Firma RESPEC Engineering erstellten unabhängigen technischen Bericht mit dem Titel Technical Report for the Majuba Hill Copper Project, Pershing County, Nevada, USA veröffentlicht, in dem ein Explorationsziel von 50.000.000 bis 100.000.000 Tonnen mit einem potenziellen Vorkommen von bis zu 660.000.000 Pfund Kupfer bei Majuba beschrieben wird. Es besteht nach wie vor die Möglichkeit, dieses Gebiet in alle Richtungen des Projekts zu erweitern. Siehe Bericht.

- Das Unternehmen holte alle erforderlichen Genehmigungen vom US-Bundesstaat Nevada ein, um auf dem Privatgrundstück Bohrplatten und Zufahrtsstraßen errichten zu können. Dies bildet die Grundlage für die Durchführung eines umfangreichen Erweiterungsbohrprogramms.

- Das Unternehmen zahlte die Umweltkaution in Höhe von 240.762 US$, die zur Sicherung der Genehmigung durch den Staat Nevada erforderlich war.

- Das Unternehmen begrüßte den renommierten Geologen Leo Hathaway in seinem Strategic Advisor Board. Herr Hathaway ist ein angesehener Geologe mit umfangreicher Erfahrung im Explorations- und Bergbausektor, die Aspekte von der Basisexploration bis hin zu Machbarkeits- und Erschließungsprojekten abdeckt. Er ist derzeit Senior Vice President von Lumina Gold Corp. und war seit 2004 in leitenden Positionen tätig, unter anderem als ehemaliger Chief Geological Officer von Lumina Copper Corp. sowie als VP Exploration von Northern Peru Copper Corp. Außerdem war er früher Partner bei Lumina Capital LP. Vor 2004 arbeitete Hathaway bei Inmet Mining in Europa, Australien, Mittel- und Südamerika. Herr Hathaway erwarb einen B.Sc. (Hons) in Angewandter Geologie an der University of Plymouth, einen M.Sc. in Mineralexploration an der University of London und erhielt im Jahr 2004 seine Zulassung als P.Geo. Siehe Pressemeldung. (https://shorturl.at/fDodi)

- Leo Hathaway äußerte sich zu seinem Beitritt zum Advisory Board folgendermaßen: Majuba Hill umfasst ein oberflächennahes, für die Laugung geeignetes Kupferziel und eine Reihe zusätzlicher, spannender primärer Kupferziele in seitlicher Richtung und in der Tiefe. Darüber hinaus befindet es sich in der Nähe von Infrastruktureinrichtungen in der möglicherweise günstigsten Bergbaurechtsprechung der Welt. Ich bin bestrebt, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um einen Beitrag zu den Initiativen von Giant Mining Corp. zu leisten, sodass wir das volle Potenzial von Majuba Hill erkunden, fördern und erschließen können, und ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mit dem engagierten Team des Unternehmens zusammenzuarbeiten.

- Das Unternehmen steigerte den Gesamtumfang der Explorations- und Erschließungsbohrungen auf dem Projekt auf 83.925 Fuß.

- Das Unternehmen durchteufte seinen bisher besten Bohrabschnitt auf dem Projekt - siehe Pressemeldung (https://shorturl.at/jg0uR).

Abbildung 1: Bohrloch MHB-31

Giant Mining durchteuft hochgradigen Abschnitt von 74,0 Fuß mit 2,6% Cu und 30,1 g/t Ag, enthalten in 218,0 Fuß mit 1,35% Cu und 73,4 g/t Ag, an der Oberfläche bei Majuba

Abbildung 2: MHB-30 - 39,3 Meter (129 Fuß)/1,5 Meter (5 Fuß) mit 1,86 % Cu und 19,4 g/t Ag

Abbildung 3: Magmatisch-hydrothermale Brekzienkorridore und markante Brekzienkörper

- Die Ergebnisse der Kernbohrungen MHB-30 und MHB-31 bildeten die Grundlage für die Auswertung und erste Definition der Geometrie der Kupferlagerstätte Majuba Hill. Die primäre Zone, die den Kern für das im NI 43-101-konformen Bericht 2023 beschriebenen potenziellen Ziel von 660.000.000 Pfund Kupfer bildet, ist ein mehrphasiger Brekzienkörper. Der Brekzienkörper besteht aus einer zentralen Tourmalin-Brekzienzone, in der die hochgradige Kupfermineralisierung lagert, die in MHB-30 auf 74,0 Fuß mit 2,6 % Cu und 30,1 g/t Ag innerhalb von 218,0 Fuß mit 1,35 % Cu und 73,4 g/t Ag durchteuft wurde. In dieser Kernzone fand in der Vergangenheit Bergbau statt; zudem weist sie frühere hochgradige Kupfer- und Silberabschnitte auf. Die Turmalinbrekzie geht nach außen hin in eine limonitische Brekzienzone über, die die niedrigeren Kupfer- und Silbergehalte zu beherbergen scheint, und dann weiter nach außen hin in die Brekzienrandzone, die variable niedriggradige Werte, eine hochgradige, durch Brüche kontrollierte Kupfermineralisierung und Bereiche mit sehr geringen Kupferwerten aufweist. Mindestens zwei solcher mehrphasigen Brekzienkörper konnten ermittelt werden; sie bilden die Ankerpunkte für die nach Nordwesten verlaufenden südlichen und nördlichen Brekzienkorridore.

Goldlagerstätte Friday Gold

- Das Unternehmen gab den Stakeholdern von Giant Mining einen Überblick über seine Beteiligung am 1,237 Millionen Unzen umfassenden Goldprojekt Friday (Friday Gold). Siehe Pressemeldung. (https://shorturl.at/TH2zR)

- Friday Gold befindet sich im historischen Bergbaurevier Orogrande, etwa 16 km süd-südwestlich von Elk City (Idaho, USA). Dieses vielversprechende Projekt, an dem Giant Mining Corp. eine Beteiligung von 20 % hält, verfügt über eine bedeutende Ressourcenbasis von 1.237.000 Unzen Gold. Friday Gold befindet sich in strategisch günstiger Lage in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung und bietet ein beträchtliches Potenzial für die künftige Exploration und Erschließung, was mit dem Engagement des Unternehmens, Projekte mit hochwertigen Ressourcen zu erschließen, in Einklang steht.

- Friday Gold umfasst unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,45 Gramm pro Tonne eine historische NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE) im Umfang von 647.000 Unzen Gold bei durchschnittlich 1,0 Gramm pro Tonne in der Kategorie angedeutet und weiteren 590.000 Unzen bei durchschnittlich 0,88 Gramm pro Tonne in der Kategorie vermutet.

Abbildung 4: 3D-Modelle des Goldprojekts Friday in Idaho (USA)

Abschluss einer Privatplatzierung

Das Unternehmen hat die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (NBPP) abgeschlossen, in deren Rahmen es 25.650.000 Einheiten (Einheiten) zum Preis von je 0,10 $ begeben und einen Bruttoerlös von 2.565.000 $ erzielt hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (Aktie) und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant (Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer zusätzlichen Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 $ pro Aktie. Siehe Pressemeldung.

Marktsensibilisierungsmaßnahmen

- Das Unternehmen hat am 8. Januar 2025 eine Werbevereinbarung mit der Firma Gold Standard Media, LLC (GSM) (die Werbevereinbarung) und entsprechenden Partnerunternehmen abgeschlossen. Die Werbevereinbarung sieht die Erbringung von Werbedienstleistungen vor, einschließlich (i) Erstellung von Landing-Pages, (ii) digitales Marketing, (iii) E-Mail-Marketing und (iv) Influencer-Marketing (zusammen die Dienstleistungen). Die Dienstleistungen werden auf Plattformen erbracht, die von GSM und den Partnerunternehmen verwaltet werden. Der Vertrag mit GSM hat eine Laufzeit von sechs Monaten beginnend am 10. Januar 2025.

- Das Unternehmen hat am 8. Januar 2025 auch eine Werbevereinbarung mit Future Money Trends LLC (FMT), einem Partnerunternehmen von GSM, abgeschlossen (FMT und GSM zusammengenommen die Dienstleister). Die Geschäftsadresse der Dienstleister lautet 723 W University Avenue, Georgetown, TX 78626; sie können unter +1 512-843-1723 oder ceo@goldstandardir.com kontaktiert werden. Die Dienstleister stehen unter der Kontrolle von Kenneth Ameduri, Juliet Ameduri und Lior Gantz. Weder die Dienstleister noch Kenneth Ameduri, Juliet Ameduri und Lior Gantz stehen in einem Nahverhältnis zum Unternehmen. Das Unternehmen, GSM und FMT haben jeweils das Recht, die Werbevereinbarungen mit einer Frist von dreißig (30) Tagen durch schriftliche Mitteilung an die jeweils andere Partei zu kündigen.

- Als Gegenleistung für die Dienstleistungen hat sich das Unternehmen verpflichtet, folgende Vorauszahlungen zu leisten: 238.000 US$ an FMT bis spätestens 10. Januar, 450.000 US$ an FMT, wobei eine erste Zahlung von 200.000 US$ spätestens am 10. Januar 2025 fällig ist; der Restbetrag von 250.000 US$ muss bis spätestens 16. Januar an GSM entrichtet werden. Diese Mittel decken Gebühren und die Erstattung von Werbekosten ab. Die vom Unternehmen gezahlte Vergütung umfasst keine Optionen auf den Erwerb von Wertpapieren von Giant Mining.

- Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es die Firma Plutus Invest & Consulting GmbH (Plutus) am 8. Januar 2025 erneut beauftragt hat, Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Werbung, Marketing, PR-Strategien und Sensibilisierung von Investoren auf dem europäischen Markt zu erbringen. Die Vereinbarung hat eine weitere Laufzeit von 6 Monaten beginnend am 9. Januar 2025 und sieht eine Gesamtzahlung von 238.000 EUR vor, wobei ein Betrag von 153.500 EUR im Voraus zu leisten ist. Die Geschäftsadresse von Plutus lautet Buchtstr. 13, Bremen 28195, Deutschland; Plutus ist per E-Mail an contact@plutuinves.de oder telefonisch unter der Rufnummer +49 42117540174 zu erreichen. Plutus (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Als Gegenleistung für die erbrachten Marketingdienstleistungen wird das Unternehmen keine Wertpapiere an Plutus begeben.

RSUS

- Das Unternehmen gibt bekannt, dass es leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens 2.000.000 Restricted Stock Units (RSUs) gewährt hat. Die RSUs haben eine Laufzeit von einem Jahr und unterliegen den Bedingungen des Restricted Share Unit Plan des Unternehmens (der RSU-Plan). Alle RSUs verfallen am 8. Januar 2026.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining Corp. ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Darüber hinaus hält Giant Mining Corp. eine 20%ige Beteiligung am Goldprojekt Friday, das sich im historischen Bergbaurevier Orogrande in Idaho, etwa 16 km süd-südwestlich von Elk City, befindet. Mit einer Ressourcenbasis von 1.237.000 Unzen Gold bietet Friday Gold vielversprechende Explorations- und Erschließungsmöglichkeiten und stärkt damit die Strategie des Unternehmens, Projekte mit hochwertigen Ressourcen in stabilen, bergbaufreundlichen Regionen auszubauen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Board of Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78036

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78036&tr=1

